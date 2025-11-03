Hellenic Championship ATP 250: Στο… πόδι το Telekom Center Athens για τον Βαβρίνκα (βίντεο)

Ο κάτοχος τριών Grand Slam τίτλων, μολονότι έχει «πατήσει» τα 40 χρόνια ζωής, παραμένει ανταγωνιστικός.

Με το δυναμικό και συνάμα ντελικάτο του backhand με το ένα χέρι, ο Σταν Βαβρίνκα κατάφερε, όπως αναμενόταν, να ενθουσιάσει το κοινό, στην πρώτη του παρουσία στην Αθήνα.

Οι φίλοι του τένις τον περίμεναν με ανυπομονησία, κάτι που φάνηκε από τη θερμή υποδοχή που είχε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του. Δεν σταμάτησαν να τον ενθαρρύνουν κατά τη διάρκεια του αγώνα και στο τέλος ήρθε το… ξέσπασμα!

Ο Stan «The Man» έδωσε μια τρομερή παράσταση, κάνοντας την ανατροπή, για να προκριθεί στον δεύτερο γύρο κι ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του Telekom Athens Center σηκώθηκε στο… πόδι, για να του χαρίσει την αποθέωση που αξίζει σε έναν θρύλο του αθλήματος.

