Hellenic Championship ATP250: Τα ελληνικά του Τζόκοβιτς – «Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός»!

Ο Σέρβος σούπερ σταρ έστειλε ξανά το μήνυμά του στα ελληνικά μιλώντας στο κοινό που παρακολούθησε τον αγώνα του στο Telekom Center Athens.

Hellenic Championship ATP250: Τα ελληνικά του Τζόκοβιτς – «Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός»!
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει την πορεία του στο Hellenic Championship που διεξάγεται στο Telekom Center Athens. Ο Σέρβος σούπερ σταρ νίκησε στα προημιτελικά τον Νούνο Μπόρζες και πέρασε στα ημιτελικά του τουρνουά ATP250.

Μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας του, στα καθιερωμένα λόγια που κλήθηκε να πει προς το κοινό που πήγε να τον αποθεώσει, μίλησε ξανά στα ελληνικά! Δείχνοντας για πολλοστή φορά τη σύνδεση και την αγάπη που έχει με τη χώρα μας.

«Καλησπέρα Ελλάδα», είπε αρχικά και άκουσε το θερμό χειροκρότημα. Συνεχίζοντας και σχολιάζοντας την ερώτηση που του έγινε για τη νίκη και την καλή του απόδοση, απάντησε: «Πρώτα ο Θεός», μιλώντας και πάλι στα ελληνικά!

Το κοινό τον αποθέωσε και πάλι, κάτι που γινόταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα, ενώ εξελισσόταν ο αγώνας και μετά από έναν πανέμορφο πόντο που πήρε, αντάλλαξε χειραψία με θεατές της πρώτης σειράς!

