Hellenic Championship ATP 250: Μητσοτάκης και Αταμάν στο Telekom Center Athens για τον Τζόκοβιτς
Ο ημιτελικός του Νόβακ Τζόκοβιτς για το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων.
Από τα μεγαλύτερα αθλητικά events της σεζόν, για τη χώρα μας, είναι το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 που διεξάγεται στο Telekom Center Athens.
O σημερινός ημιτελικός του Νόβακ Τζόκοβιτς έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων.
Για ένα ακόμα απόγευμα οι φίλοι του τένις έχουν βρεθεί στο Telekom Center Athens, προεξέχοντος του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.
Στο πλευρό του «Νόλε» υπάρχει και «πράσινη» εκπροσώπηση, καθώς στο γήπεδο βρίσκονται και παρακολουθούν τον σπουδαίο ημιτελικό, ο Εργκίν Αταμάν, ο Τι Τζέι Σορτς, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, μεταξύ άλλων.
