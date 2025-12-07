Τρομακτικό ατύχημα στη Formula E: Το μονοθέσιο του Μαρτί εκτοξεύθηκε στον αέρα! – Δείτε βίντεο

Λίγους γύρους πριν την ολοκλήρωση του αγώνα στο Σάο Πάολο, ο rookie, Πέπε Μαρτί είχε σφοδρή σύγκρουση με άλλα δύο μονοθέσια.

Το μονοθέσιο του Ισπανού εκτοξεύθηκε στον αέρα κι αφού έκανε αρκετές περιστροφές, προσγειώθηκε με δύναμη στο έδαφος. Αμέσως βγήκε κόκκινη σημαία κι ο αγώνας διακόπηκε για αρκετή ώρα.

Η εικόνα προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, αλλά ευτυχώς ο Μαρτί βγήκε σώος από το μονοθέσιο του και χωρίς να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Δείτε το τρομακτικό ατύχημα του Πέπε Μαρτί

