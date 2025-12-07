Τρομακτικό ατύχημα στη Formula E: Το μονοθέσιο του Μαρτί εκτοξεύθηκε στον αέρα! – Δείτε βίντεο
Ένα τρομακτικό ατύχημα στιγμάτισε τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν στη Formula E.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λίγους γύρους πριν την ολοκλήρωση του αγώνα στο Σάο Πάολο, ο rookie, Πέπε Μαρτί είχε σφοδρή σύγκρουση με άλλα δύο μονοθέσια.
Το μονοθέσιο του Ισπανού εκτοξεύθηκε στον αέρα κι αφού έκανε αρκετές περιστροφές, προσγειώθηκε με δύναμη στο έδαφος. Αμέσως βγήκε κόκκινη σημαία κι ο αγώνας διακόπηκε για αρκετή ώρα.
Η εικόνα προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, αλλά ευτυχώς ο Μαρτί βγήκε σώος από το μονοθέσιο του και χωρίς να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.
Δείτε το τρομακτικό ατύχημα του Πέπε Μαρτί
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:12 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νετανιάχου: Θα συναντηθώ με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο
14:45 ∙ WHAT THE FACT
Η συσκευή που «καίει» το περισσότερο ρεύμα στο σπίτι
13:49 ∙ WHAT THE FACT
Οι επιστήμονες μελετούν τη μαγιονέζα στο Διάστημα – Ο περίεργος λόγος που το κάνουν
13:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ – Άρης: Sold out το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης | Η ώρα και το κανάλι
12:20 ∙ LIFESTYLE
Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου
07:16 ∙ LIFESTYLE
Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV
09:49 ∙ ΚΑΙΡΟΣ