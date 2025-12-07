Formula 1: Το Άμπου Ντάμπι βγάζει Πρωταθλητή σε τρομερή μάχη για τρεις – Ώρα, κανάλι και τα σενάρια

Η ώρα για τη στέψη του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στη Formula 1 έφτασε!

Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε το πάνω χέρι στη μάχη, καθώς θα εκκινήσει πρώτος, αλλά η νίκη από μόνη της δεν του είναι αρκετή για να στεφθεί για να κατακτήσει τον πέμπτο (και μάλιστα διαδοχικό) τίτλο της καριέρας του.

Ο Ολλανδός της Red Bull είναι στο -12 από τον πρωτοπόρο της κατάταξης, Λάντο Νόρις, ο οποίος μπορεί να σφραγίσει το πρωτάθλημα ακόμα και με την τρίτη θέση. Ελπίδες έχει κι ο Όσκαρ Πιάστρι, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα για εκείνον με δεδομένο ότι θα εκκινήσει από την τρίτη θέση.

Ο αγώνας του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι είναι προγραμματισμένος για το μεσημέρι της Κυριακής (07/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 και τον ΑΝΤ1+.

To Grid του αγώνα στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι Formula 1

Δείτε τι θέλουν οι τρεις «πιλότοι» που διεκδικούν τον τίτλο της σεζόν στη Formula 1

Ο Νόρις στέφεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής…

Αν τερματίσει στις τρεις πρώτες θέσεις.

Αν τερματίσει 4 ος ή 5 ος κι ο Φερστάπεν δεν κερδίσει

ή 5 κι ο Φερστάπεν δεν κερδίσει Αν τερματίσει από 6 ος μέχρι 9 ος , ο Φερστάπεν βρεθεί από 4 ος και κάτω κι ο Πιάστρι δεν νικήσει.

μέχρι 9 , ο Φερστάπεν βρεθεί από 4 και κάτω κι ο Πιάστρι δεν νικήσει. Αν τερματίσει 10 ος , ο Φερστάπεν βρεθεί από 4 ος και κάτω κι ο Πιάστρι από την τρίτη θέση και κάτω.

, ο Φερστάπεν βρεθεί από 4 και κάτω κι ο Πιάστρι από την τρίτη θέση και κάτω. Αν μείνει εκτός βαθμών, ο Φερστάπεν βρεθεί από 4ος και κάτω κι ο Πιάστρι από 3ος και κάτω.

Ο Φερστάπεν στέφεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής…

Αν νικήσει τον αγώνα κι ο Νόρις τερματίσει από την τέταρτη θέση και κάτω.

Αν τερματίσει δεύτερος, ο Νόρις βρεθεί από 8 ος και κάτω κι ο Πιάστρι από την τρίτη θέση και κάτω

και κάτω κι ο Πιάστρι από την τρίτη θέση και κάτω Αν τερματίσει τρίτος, ο Νόρις από 9ος και κάτω κι ο Πιάστρι δεν κερδίσει.

Ο Πιάστρι στέφεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής…

Αν νικήσει κι ο Νόρις τερματίσει από 6 ος και κάτω

και κάτω Αν τερματίσει δεύτερος, ο Νόρις βρεθεί από τη δέκατη θέση και κάτω κι ο Φερστάπεν από 4ος και κάτω.

