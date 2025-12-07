Formula 1: Το Άμπου Ντάμπι βγάζει Πρωταθλητή σε τρομερή μάχη για τρεις – Ώρα, κανάλι και τα σενάρια

Η συγκλονιστική χρονιά στη Formula 1 ολοκληρώνεται σήμερα (07/12) με τον αγώνα στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, όπου θα κριθεί ο τίτλος σε μια συγκλονιστική τριπλή μάχη για τρεις – Τι θέλουν Λάντο Νόρις, Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι!

Formula 1
AP Photo/Luca Bruno
Η ώρα για τη στέψη του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στη Formula 1 έφτασε!

Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε το πάνω χέρι στη μάχη, καθώς θα εκκινήσει πρώτος, αλλά η νίκη από μόνη της δεν του είναι αρκετή για να στεφθεί για να κατακτήσει τον πέμπτο (και μάλιστα διαδοχικό) τίτλο της καριέρας του.

Ο Ολλανδός της Red Bull είναι στο -12 από τον πρωτοπόρο της κατάταξης, Λάντο Νόρις, ο οποίος μπορεί να σφραγίσει το πρωτάθλημα ακόμα και με την τρίτη θέση. Ελπίδες έχει κι ο Όσκαρ Πιάστρι, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα για εκείνον με δεδομένο ότι θα εκκινήσει από την τρίτη θέση.

Ο αγώνας του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι είναι προγραμματισμένος για το μεσημέρι της Κυριακής (07/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 και τον ΑΝΤ1+.

formula-1-grid-abu-dhabi.jpg

To Grid του αγώνα στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι

Formula 1

Δείτε τι θέλουν οι τρεις «πιλότοι» που διεκδικούν τον τίτλο της σεζόν στη Formula 1

Ο Νόρις στέφεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής…

  • Αν τερματίσει στις τρεις πρώτες θέσεις.
  • Αν τερματίσει 4ος ή 5ος κι ο Φερστάπεν δεν κερδίσει
  • Αν τερματίσει από 6ος μέχρι 9ος, ο Φερστάπεν βρεθεί από 4ος και κάτω κι ο Πιάστρι δεν νικήσει.
  • Αν τερματίσει 10ος, ο Φερστάπεν βρεθεί από 4ος και κάτω κι ο Πιάστρι από την τρίτη θέση και κάτω.
  • Αν μείνει εκτός βαθμών, ο Φερστάπεν βρεθεί από 4ος και κάτω κι ο Πιάστρι από 3ος και κάτω.

Ο Φερστάπεν στέφεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής…

  • Αν νικήσει τον αγώνα κι ο Νόρις τερματίσει από την τέταρτη θέση και κάτω.
  • Αν τερματίσει δεύτερος, ο Νόρις βρεθεί από 8ος και κάτω κι ο Πιάστρι από την τρίτη θέση και κάτω
  • Αν τερματίσει τρίτος, ο Νόρις από 9ος και κάτω κι ο Πιάστρι δεν κερδίσει.

Ο Πιάστρι στέφεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής…

  • Αν νικήσει κι ο Νόρις τερματίσει από 6ος και κάτω
  • Αν τερματίσει δεύτερος, ο Νόρις βρεθεί από τη δέκατη θέση και κάτω κι ο Φερστάπεν από 4ος και κάτω.

