Formula 1: Το Άμπου Ντάμπι βγάζει Πρωταθλητή σε τρομερή μάχη για τρεις – Ώρα, κανάλι και τα σενάρια
Η συγκλονιστική χρονιά στη Formula 1 ολοκληρώνεται σήμερα (07/12) με τον αγώνα στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, όπου θα κριθεί ο τίτλος σε μια συγκλονιστική τριπλή μάχη για τρεις – Τι θέλουν Λάντο Νόρις, Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι!
Η ώρα για τη στέψη του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στη Formula 1 έφτασε!
Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε το πάνω χέρι στη μάχη, καθώς θα εκκινήσει πρώτος, αλλά η νίκη από μόνη της δεν του είναι αρκετή για να στεφθεί για να κατακτήσει τον πέμπτο (και μάλιστα διαδοχικό) τίτλο της καριέρας του.
Ο Ολλανδός της Red Bull είναι στο -12 από τον πρωτοπόρο της κατάταξης, Λάντο Νόρις, ο οποίος μπορεί να σφραγίσει το πρωτάθλημα ακόμα και με την τρίτη θέση. Ελπίδες έχει κι ο Όσκαρ Πιάστρι, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα για εκείνον με δεδομένο ότι θα εκκινήσει από την τρίτη θέση.
Ο αγώνας του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι είναι προγραμματισμένος για το μεσημέρι της Κυριακής (07/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 και τον ΑΝΤ1+.
Δείτε τι θέλουν οι τρεις «πιλότοι» που διεκδικούν τον τίτλο της σεζόν στη Formula 1
Ο Νόρις στέφεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής…
- Αν τερματίσει στις τρεις πρώτες θέσεις.
- Αν τερματίσει 4ος ή 5ος κι ο Φερστάπεν δεν κερδίσει
- Αν τερματίσει από 6ος μέχρι 9ος, ο Φερστάπεν βρεθεί από 4ος και κάτω κι ο Πιάστρι δεν νικήσει.
- Αν τερματίσει 10ος, ο Φερστάπεν βρεθεί από 4ος και κάτω κι ο Πιάστρι από την τρίτη θέση και κάτω.
- Αν μείνει εκτός βαθμών, ο Φερστάπεν βρεθεί από 4ος και κάτω κι ο Πιάστρι από 3ος και κάτω.
Ο Φερστάπεν στέφεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής…
- Αν νικήσει τον αγώνα κι ο Νόρις τερματίσει από την τέταρτη θέση και κάτω.
- Αν τερματίσει δεύτερος, ο Νόρις βρεθεί από 8ος και κάτω κι ο Πιάστρι από την τρίτη θέση και κάτω
- Αν τερματίσει τρίτος, ο Νόρις από 9ος και κάτω κι ο Πιάστρι δεν κερδίσει.
Ο Πιάστρι στέφεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής…
- Αν νικήσει κι ο Νόρις τερματίσει από 6ος και κάτω
- Αν τερματίσει δεύτερος, ο Νόρις βρεθεί από τη δέκατη θέση και κάτω κι ο Φερστάπεν από 4ος και κάτω.