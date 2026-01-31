Κλειστός Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ ο Γιώργος Φρανκς, ξεπέρασε τον Κεντέρη!

Πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα των ανδρών στον κλειστό στίβο, σημείωσε ο Γιώργος Φρανκς. Σε μια ιστορική επίδοση για τον 22χρονο πρωταθλητή, ο οποίος αγωνίζεται για το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι των ΗΠΑ.

Ο νεαρός τερμάτισε στην 5η θέση των κολεγιακών αγώνων του Φαγιάτβιλ, κάνοντας χρόνο 46.16 δευτερόλεπτα. Έτσι, βελτίωσε το 46.36 του Κώστα Κεντέρη, το οποίο είχε σημειωθεί στις 12 Φεβρουαρίου 1999.

Στον ανοιχτό στίβο, ο Έλληνας αθλητής μετρά ήδη 45.20 δευτερόλεπτα και πλέον στοχεύει τόσο στο όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ (45.25), όσο και στο πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου (45.11), ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μεγάλες διακρίσεις.