Σύλληψη διαιτητή πολεμικών τεχνών – Κατηγορείται για δωροληψία

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη διαιτητή αγώνων πολεμικών τεχνών. Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων που διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο στις Σέρρες.

Η έρευνα έγινε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας. Εκεί υπήρξαν πληροφορίες πως ο συγκεκριμένος διαιτητής ζήτησε χρήματα για να καθορίσει το αποτέλεσμα αγώνων της διοργάνωσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άνδρα 58 ετών, διαιτητής στο Τάε Κβον Ντο. Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει πως με την καταβολή 1.000 ευρώ, δύο αθλητές θα εξασφάλιζαν τη διάκριση στη διοργάνωση και μαζί την είσοδό τους στην Εθνική ομάδα. Επίσης θα επηρεαζόταν και η μοριοδότηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στο ξενοδοχείο που διέμενε ο διαιτητής, είχε αποσταλεί ταχυδρομικό δέμα με τα 1.000 ευρώ, όπως διαπίστωσε η αστυνομία στην έρευνά της. Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, έλαβε χώρα την Παρασκευή 24/4. Εκεί συνελήφθη ο 58χρονος την ώρα που παραλάμβανε το δέμα. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.