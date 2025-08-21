Τζόκερ (21/8/2025): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1 εκατομμύριο ευρώ

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς 

Newsbomb

Τζόκερ (21/8/2025): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1 εκατομμύριο ευρώ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/8) η κλήρωση 2952 του Τζοκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 1.000.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 5,11,24,21,33 και Τζόκερ ο αριθμός 16.

screenshot-2025-08-21-220710-full.jpg

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Κακός στην Κροατία, μπορεί να περάσει στην Τούμπα

23:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Σουβλάκι όπως… χρυσός – Το τυλιχτό «αγγίζει» τα 5 ευρώ, αύξηση 100% μέσα σε 2 χρόνια

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νταλίκα φορτωμένη με άχυρα έπιασε φωτιά στον Ε65 - Δείτε εικόνες

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Καταγγελίες για «εισιτήριο» 10 ευρώ σε δημόσια παραλία

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς σε Κρήτη, Σαμοθράκη και Πέλλα

23:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το ελληνικό FBI σαρώνει τα νησιά: Συνελήφθησαν γνωστοί αθλητές της άρσης βαρών για ναρκωτικά

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία – Τραμπ: «Μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα γνωρίζουμε αν θα υπάρξει ειρήνη ή όχι»

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι είπε ο Τσίπρας στη Le Monde - Τα βασικά σημεία, «δεν διψάω για εξουσία»

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 2-1: Δύο γκολ, δύο δοκάρια και πάει για πρόκριση στον Πόντο!

23:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΑΕΚ 1-1: Όρθια στις Βρυξέλλες κι η πρόκριση θα κριθεί στην «OPAP Arena»

23:00LIFESTYLE

Χρήστος Φωτίδης: «Μας έχει κάνει ο Νίκος Φώσκολος από τότε γνωστούς και εγώ τον ευγνωμονώ»

22:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1 (τελικό): Θα τα παίξει όλα για όλα στη Νέα Φιλαδέλφεια - Δείτε τα γκολ

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

22:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 2-1 Τελικό: Με ανατροπή υπέταξε τους Τούρκους!

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Φωτιά τώρα στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα

22:51LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Εξόρμηση στην Κίμωλο - «Ένα κρυφό μυστικό του Αιγαίου»

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες: Άνδρας στην Καλιφόρνια βρέθηκε θετικός στην πανούκλα

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Πλήθος κόσμου στο «αντίο» του Ευτύχη Μπιτσάκη - Η ανακοίνωση του «ΠΡΙΝ»

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας απαντά στον Άδωνι για τον Tom Greenwood: Στην εφημερία έγιναν κι άλλες διακομιδές ασθενών, που δεν είναι δισεκατομμυριούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας απαντά στον Άδωνι για τον Tom Greenwood: Στην εφημερία έγιναν κι άλλες διακομιδές ασθενών, που δεν είναι δισεκατομμυριούχοι

23:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το ελληνικό FBI σαρώνει τα νησιά: Συνελήφθησαν γνωστοί αθλητές της άρσης βαρών για ναρκωτικά

22:08LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε για πρώτη φορά επίσημες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Καταγγελίες για «εισιτήριο» 10 ευρώ σε δημόσια παραλία

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία του 16ου αιώνα - Πώς θα πάρουν οι Έλληνες την Πόλη ξανά

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου - Ποια εδάφη «παραχωρεί» για συμφωνία

21:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τουρκική μαφία: Ποιος είναι ο «Ρειζ» και οι υπόλοιποι Τούρκοι που ζούσαν χλιδάτα στην Ελλάδα

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

21:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας σε πρώτο πρόσωπο: Ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου - Μου λείπει η ενεργός πολιτική 

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο - Εδώ νοσηλευόταν ο τραγουδιστής

19:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση «βόμβα» του Πρωτοδικείου - Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Πλήθος κόσμου στο «αντίο» του Ευτύχη Μπιτσάκη - Η ανακοίνωση του «ΠΡΙΝ»

22:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 2-1 Τελικό: Με ανατροπή υπέταξε τους Τούρκους!

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ - Οι δραματικές προσπάθειες με το ΚΑΡΠΑ

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 2-1: Δύο γκολ, δύο δοκάρια και πάει για πρόκριση στον Πόντο!

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Θανατηφόρα θαλάσσια πλάσματα «έκλεισαν» παραλίες - Τι είναι οι «μπλε δράκοι», οι πιο «όμορφοι δολοφόνοι του ωκεανού»

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ