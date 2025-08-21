Τζόκερ (21/8/2025): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1 εκατομμύριο ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/8) η κλήρωση 2952 του Τζοκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 1.000.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 5,11,24,21,33 και Τζόκερ ο αριθμός 16.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.