Τζόκερ (21/8/2025): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1 εκατομμύριο ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/8) η κλήρωση 2952 του Τζοκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 1.000.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 5,11,24,21,33 και Τζόκερ ο αριθμός 16.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:38 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Κακός στην Κροατία, μπορεί να περάσει στην Τούμπα
22:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
22:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Γρεβενά: Φωτιά τώρα στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
15:09 ∙ WHAT THE FACT