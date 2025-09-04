Η Novibet στηρίζει την ΚΑΕ Μαρούσι με μια νέα στρατηγική συνεργασία

Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Novibet στην υποστήριξη του ελληνικού αθλητισμού και των ομάδων που έχουν αποδείξει τη δυναμική και τη συμβολή τους στο άθλημα

Newsbomb

Η Novibet στηρίζει την ΚΑΕ Μαρούσι με μια νέα στρατηγική συνεργασία
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Novibet ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την ΚΑΕ Μαρούσι, έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και ιστορικούς συλλόγους του ελληνικού μπάσκετ.

Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Novibet στην υποστήριξη του ελληνικού αθλητισμού και των ομάδων που έχουν αποδείξει τη δυναμική και τη συμβολή τους στο άθλημα. Μέσα από την παρουσία της στο πλευρό του Αμαρουσίου, η Novibet στοχεύει να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, επενδύοντας τόσο στην αγωνιστική της πρόοδο όσο και στην ουσιαστική ενδυνάμωση της σχέσης της με την τοπική κοινωνία.

Η συνεργασία βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η αφοσίωση, η συνέπεια και η αγάπη για το παιχνίδι, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα τόσο της ταυτότητας της Novibet όσο και της φιλοσοφίας του Αμαρουσίου.

Ο General Manager της ΚΑΕ Μαρούσι, κ. Θανάσης Σουφλιάς, ανέφερε: «Η συνεργασία με μια τόσο ισχυρή και αναγνωρίσιμη εταιρεία όπως η Novibet ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το στρατηγικό μας όραμα για την ανάπτυξη και την καθιέρωση της ΚΑΕ Μαρούσι στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική συμφωνία, αλλά μια στρατηγική επιλογή που ενισχύει τη συνεχή μας προσπάθεια να εξελίσσουμε το Μαρούσι σε όλα τα επίπεδα – εντός και εκτός παρκέ. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η κοινή μας δέσμευση σε αξίες όπως η συνέπεια, η προσήλωση και η αγάπη για τον αθλητισμό θα αποτελέσει τη βάση για μια γόνιμη και μακροχρόνια συνεργασία».

Ο Νώντας Καργάκης, Head of Brand Sponsorships & Activations της Novibet, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την ΚΑΕ Μαρούσι αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας για την ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού και των ομάδων με ισχυρό τοπικό αποτύπωμα. Το Μαρούσι είναι ένας σύλλογος με μακρά παρουσία στο μπάσκετ και δυναμική προοπτική και πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε σημαντική αξία, τόσο για την ομάδα όσο και για όλους όσους τη στηρίζουν. Στόχος μας είναι αυτή η συνεργασία να αποτελέσει ένα σταθερό σημείο αναφοράς και να αποτυπώσει στην πράξη τη δέσμευσή μας για έμπρακτη στήριξη του αθλητισμού».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Εγγυήσεις κινδύνου» οι απαιτήσεις Ζελένσι και των «Ευρωπαίων χορηγών»

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Λεωφορείο έπεσε σε πλήθος ανθρώπων σε πολυσύχναστο δρόμο του Λονδίνου - Αρκετοί τραυματίες

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Σινά: Ξεκίνησε τη διαδικασία διαδοχής του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

12:41LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Τα δύο νέα πρόσωπα που μπαίνουν στην ομάδα της

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Η ζωή του αληθινού «Σρεκ»: Η σπάνια ασθένεια του Maurice Tillet και η θρυλική ιστορία του «L’Ange»

12:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ακρόπολη: Γνωστή στις Αρχές η μητέρα του μωρού που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ - «Άφησα το μωρό σε νεαρό για να ψωνίσω», ισχυρίζεται

12:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός: Η απόφαση Μεντιλίμπαρ για το «κόψιμο» Καμπελά, Γιαζίτσι και Μάντσα

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Εντοπίστηκε φυτεία 2.012 δενδρυλλίων κάνναβης σε ορεινό χωριό

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αποκαλυπτική μελέτη: «Κινέζος» το εμβληματικό φτερωτό λιοντάρι της Βενετίας

12:26ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ - Ενα 3χρονο αγοράκι από τη Γερμανία στους τραυματίες

12:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία Κρήτης: Απολογούνται οι 17 πρώτοι από τους συλληφθέντες - «Σε αγαπώ πολύ» φώναζαν συγγενείς τους

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος του Τραμπ με τους «ναρκο-τρομοκράτες» της Καραΐβικής - Στο στόχαστρο ο Μαδούρο και το «Καρτέλ των Ήλιων»

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Βελτιωμένη η κατάσταση του δισεκατομμυριούχου Τom Greenwood έπειτα από τροχαίο με γουρούνα

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Θερμοπύλες: Διέρρηξαν τα αυτοκίνητα τουριστών στο άγαλμα του Λεωνίδα

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Πουλάω λίγο παραπάνω και με στοχοποιούν - Δεν με πτοούν

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος γύρος καταιγίδων τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο GFS

11:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η Novibet στηρίζει την ΚΑΕ Μαρούσι με μια νέα στρατηγική συνεργασία

11:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurobasket 2025: Ισπανία-Ελλάδα με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για κάθε πόντο του Αντετοκούνμπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας – «Αν πάω θα με πυροβολήσουν»!

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Λισαβόνα: Τι είναι το τελεφερίκ Γκλόρια και πώς λειτουργεί - Το Εθνικό Μνημείο που λατρεύουν οι τουρίστες

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ - Ενα 3χρονο αγοράκι από τη Γερμανία στους τραυματίες

11:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε λαθρεμπόριο καυσίμων με κέρδη €3 εκατ - Σε Παλαιό Φάληρο, Λιόσια, Τρίκαλα και Λακωνία τα νοθευμένα καύσιμα - 22 συλλήψεις

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος γύρος καταιγίδων τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο GFS

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στις διαθήκες - Καταργούνται τελικά ή όχι οι ιδιόγραφες;

12:26ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Νεϊμάρ: Επιχειρηματίας από τη Βραζιλία του άφησε περιουσία 1 δισ. ευρώ - Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ στη ζωή τους

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Η ζωή του αληθινού «Σρεκ»: Η σπάνια ασθένεια του Maurice Tillet και η θρυλική ιστορία του «L’Ange»

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Θρίλερ με την ταυτοποίηση των θυμάτων στο τελεφερίκ Γκλόρια

10:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαφρύνσεις για οικογένειες: Τι αλλάζει στις παροχές για τρίτεκνους και πολύτεκνους

12:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία Κρήτης: Απολογούνται οι 17 πρώτοι από τους συλληφθέντες - «Σε αγαπώ πολύ» φώναζαν συγγενείς τους

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε

11:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» η Google - Προβλήματα και σε Gmail και YouTube

16:28LIFESTYLE

Super Katerina: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Σινά: Ξεκίνησε τη διαδικασία διαδοχής του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει: «Επικοινωνώ με τον νεκρό σύζυγό μου» – Η ιστορία που συγκλονίζει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ