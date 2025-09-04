Η Novibet στηρίζει την ΚΑΕ Μαρούσι με μια νέα στρατηγική συνεργασία

Η Novibet ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την ΚΑΕ Μαρούσι, έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και ιστορικούς συλλόγους του ελληνικού μπάσκετ.

Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Novibet στην υποστήριξη του ελληνικού αθλητισμού και των ομάδων που έχουν αποδείξει τη δυναμική και τη συμβολή τους στο άθλημα. Μέσα από την παρουσία της στο πλευρό του Αμαρουσίου, η Novibet στοχεύει να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, επενδύοντας τόσο στην αγωνιστική της πρόοδο όσο και στην ουσιαστική ενδυνάμωση της σχέσης της με την τοπική κοινωνία.

Η συνεργασία βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η αφοσίωση, η συνέπεια και η αγάπη για το παιχνίδι, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα τόσο της ταυτότητας της Novibet όσο και της φιλοσοφίας του Αμαρουσίου.

Ο General Manager της ΚΑΕ Μαρούσι, κ. Θανάσης Σουφλιάς, ανέφερε: «Η συνεργασία με μια τόσο ισχυρή και αναγνωρίσιμη εταιρεία όπως η Novibet ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το στρατηγικό μας όραμα για την ανάπτυξη και την καθιέρωση της ΚΑΕ Μαρούσι στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική συμφωνία, αλλά μια στρατηγική επιλογή που ενισχύει τη συνεχή μας προσπάθεια να εξελίσσουμε το Μαρούσι σε όλα τα επίπεδα – εντός και εκτός παρκέ. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η κοινή μας δέσμευση σε αξίες όπως η συνέπεια, η προσήλωση και η αγάπη για τον αθλητισμό θα αποτελέσει τη βάση για μια γόνιμη και μακροχρόνια συνεργασία».

Ο Νώντας Καργάκης, Head of Brand Sponsorships & Activations της Novibet, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την ΚΑΕ Μαρούσι αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας για την ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού και των ομάδων με ισχυρό τοπικό αποτύπωμα. Το Μαρούσι είναι ένας σύλλογος με μακρά παρουσία στο μπάσκετ και δυναμική προοπτική και πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε σημαντική αξία, τόσο για την ομάδα όσο και για όλους όσους τη στηρίζουν. Στόχος μας είναι αυτή η συνεργασία να αποτελέσει ένα σταθερό σημείο αναφοράς και να αποτυπώσει στην πράξη τη δέσμευσή μας για έμπρακτη στήριξη του αθλητισμού».