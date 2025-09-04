Κλήρωση Τζόκερ (4/9/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/9) η κλήρωση 2958 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 5, 11, 14, 20, 22 και Τζόκερ ο αριθμός 13.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
