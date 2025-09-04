Κλήρωση Τζόκερ (4/9/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Newsbomb

Κλήρωση Τζόκερ (4/9/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
EUROKINISSI
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/9) η κλήρωση 2958 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 5, 11, 14, 20, 22 και Τζόκερ ο αριθμός 13.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27LIFESTYLE

Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του Κώστα Χαρδαβέλλα

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Η στιγμή της σύγκρουσης όπως καταγράφηκε από μάρτυρα στο δεύτερο βαγόνι - «Πηδήξαμε από το παράθυρο»

23:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Μπιόρν Μποργκ αποκάλυψε πως δίνει μάχη με τον καρκίνο

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφική κατάρρευση στην Ελλάδα - Δείτε τα νέα συγκλονιστικά στοιχεία

23:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη στο λιμάνι 18χρονος με «οπλοστάσιο» στις αποσκευές του

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Βρέθηκε νεκρό ζευγάρι και δίπλα πυροβόλο όπλο - Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά λέει η ΕΛ.ΑΣ., τι λένε γείτονες

23:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινό το σκηνικό την Παρασκευή - Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής (7/9)

22:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης από Έβρο: «Βασική μας προτεραιότητα είναι η πάταξη της λαθρομετανάστευσης»

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην περιοχή της Βρισάς και του Πολυχνίτου

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το 40% της Γάζας υπό τον έλεγχο των IDF - Τουλάχιστον 53 Παλαιστίνιοι νεκροί από στρατιωτικά πλήγματα

22:15LIFESTYLE

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ξένοι celebrities αποτίουν φόρο τιμής στον «θρύλο» της μόδας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (4/9/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 15 νεκροί εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων Έμπολα

21:48ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Στήριξη στον οδικό χάρτη για εκλογές και ενοποίηση θεσμών στη Λιβύη

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Χαλέπι - Δύο νεκροί - Δείτε βίντεο

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 34χρονης στα Πατήσια: Ξεσπά ο σύντροφός της - Τι ανέφερε για την μοιραία βραδιά

21:21ΚΥΠΡΟΣ

ΗΠΑ: Επιστολή για τους πέντε Ελληνοκύπριους κρατούμενους στα κατεχόμενα έστειλαν στον Ρούμπιο Αμερικανοί βουλευτές - «Σοβαρή κλιμάκωση εκ μέρους της Τουρκίας»

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία - Κίνα καταργούν τη θεώρηση VISA: Ολοένα και στενότερη συνεργασία

21:07ΚΟΣΜΟΣ

«Επέστρεψε» ο ιός Έμπολα στο Κονγκό - Τουλάχιστον 15 ασθενείς πέθαναν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:58ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ισπανία - Ελλάδα: Ο «τελικός» για τον 3ο όμιλο του Eurobasket 2025

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 34χρονης στα Πατήσια: Ξεσπά ο σύντροφός της - Τι ανέφερε για την μοιραία βραδιά

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Βρέθηκε νεκρό ζευγάρι και δίπλα πυροβόλο όπλο - Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά λέει η ΕΛ.ΑΣ., τι λένε γείτονες

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατήσια: Τα λάθη που φαίνεται να οδήγησαν την 35χρονη έγκυο στο θάνατο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Θύμα δολοφονίας ο μικρός Παναγιωτάκης - Τον σκότωσαν με ασφυξία - Όλα τα νέα στοιχεία

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Την σκότωσε και αυτοκτόνησε», λέει στο Newsbomb γειτόνισσα του ζευγαριού που βρέθηκε νεκρό

10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφική κατάρρευση στην Ελλάδα - Δείτε τα νέα συγκλονιστικά στοιχεία

16:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Αυτός ήταν ο χειριστής του τελεφερίκ - Το προφίλ του Αντρέ Μαρκές

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

22:15LIFESTYLE

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ξένοι celebrities αποτίουν φόρο τιμής στον «θρύλο» της μόδας

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι ισχυρίζεται ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την γνωριμία του με τον αρχηγό της οργάνωσης και την «προώθησή» του σε θέση Μητροπολίτη

17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στην Ακρόπολη - Είναι ο ίδιος που παράτησε μωρό δίπλα σε κάδο στον Άλιμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ