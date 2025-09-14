Κλήρωση Τζόκερ 14/9/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.300.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/9) η κλήρωση 2962 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 16, 21, 32, 40, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 17.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.