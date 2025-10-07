Κλήρωση Τζόκερ (7/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.200.000 ευρώ

Κλήρωση Τζόκερ (7/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.200.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/10) η κλήρωση 2972 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 41, 45, 30, 8, 16 και Τζόκερ ο αριθμός 10.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

