Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 1.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/10) η κλήρωση 2980 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία ένα εκατομμύριο ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 2, 4, 10, 27, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 16.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.