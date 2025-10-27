Παγκόσμια διάκριση για ΟΠΑΠ και τις πολιτικές του για το Υπεύθυνο Παιχνίδι του στα EGR Awards 2025

Τα EGR Operator Awards είναι ένας ετήσιος παγκόσμιος θεσμός, που επιβραβεύει την αριστεία, την καινοτομία και τις επιδόσεις iGaming παρόχων, σε διάφορους τομείς

Παγκόσμια διάκριση για ΟΠΑΠ και τις πολιτικές του για το Υπεύθυνο Παιχνίδι του στα EGR Awards 2025
Κορυφαίος πάροχος παγκοσμίως ως προς την ενσωμάτωση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητές του, αναδείχθηκε ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, στα EGR Operator Awards 2025.

Συγκεκριμένα, απέσπασε το βραβείο “Global EGR Safer Gambling Operator of the Year 2025”, μια διάκριση που επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της εταιρείας για την προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον, αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, των μέτρων, των εργαλείων και των πρωτοβουλιών που αξιοποιεί ο ΟΠΑΠ, ώστε να προσφέρει ένα περιβάλλον όπου το παιχνίδι είναι διασκεδαστικό και ασφαλές, ταυτόχρονα.

Η Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ, Δρ. Νάνση Βέρρα, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η διεθνής αυτή διάκριση αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής μας για το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Ταυτόχρονα, επιβραβεύει την καθημερινή προσπάθειά μας να προσφέρουμε μια ασφαλή και υπεύθυνη εμπειρία διασκέδασης. Συνολικά, αναδεικνύει ότι ο ΟΠΑΠ ηγείται διεθνώς σε θέματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού και βιωσιμότητας – κάτι που μας γεμίζει με ευθύνη να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο».

ΟΠΑΠ

Πολυεπίπεδες δράσεις για την προστασία των παικτών

Τα EGR Operator Awards είναι ένας ετήσιος παγκόσμιος θεσμός, που επιβραβεύει την αριστεία, την καινοτομία και τις επιδόσεις iGaming παρόχων, σε διάφορους τομείς. Στην εφετινή διοργάνωση, ο ΟΠΑΠ αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ανάμεσα σε κορυφαίες διεθνείς εταιρείες, όπως οι Tombola (Flutter), DraftKings, Bally’s, Betsson Group κ.ά.

Μεταξύ άλλων, ο ΟΠΑΠ απέσπασε το βραβείο “Global EGR Safer Gambling Operator of the Year 2025” χάρη στις καινοτομίες που αξιοποιεί, όπως εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την προληπτική αναγνώριση της υπέρμετρης ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια, τα οποία έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά.

Επίσης, αναγνωρίστηκαν αποτελεσματικές πρωτοβουλίες, όπως οι ολοκληρωμένες εκστρατείες επικοινωνίας και η αξιοποίηση του affiliate marketing για την ενημέρωση του κοινού, οι «Ημέρες Υπεύθυνου Παιχνιδιού» στο δίκτυο καταστημάτων και μεγάλα πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα, ο Πρεσβευτής Υπεύθυνου Παιχνιδιού στα καταστήματα και τα προγράμματα εκπαίδευσης για εργαζόμενους και συνεργάτες.

ΟΠΑΠ

Πρωτοβουλία-ορόσημο από τον ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση του σε αυτόν τον τομέα, ο ΟΠΑΠ πραγματοποίησε πρόσφατα τη μεγαλύτερη ημερίδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού που έχει διεξαχθεί ποτέ στην Ελλάδα. Στόχος ήταν η ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αγορά τυχερών παιγνίων, γύρω από τη δημιουργία ενός διαφανούς, ελεγχόμενου και ασφαλούς περιβάλλοντος, με γνώμονα την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου.

Δυναμικό παρών έδωσαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κορυφαία στελέχη ρυθμιστικών αρχών, διεθνών ενώσεων και εταιρειών του κλάδου, που συζήτησαν για τη ρυθμιστική εποπτεία της αγοράς τυχερών παιγνίων, διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, προκλήσεις και προοπτικές γύρω από το Υπεύθυνο Παιχνίδι, καθώς και για την πάταξη του παράνομου τζόγου.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

