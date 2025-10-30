Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (30/10) η κλήρωση 2982 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.400.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 25, 32, 39, 42, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 8.
Ως αποτέλεσμα του αποψινού διπλού τζακ ποτ οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.700.000 ευρω!
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
