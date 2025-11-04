Κλήρωση Τζόκερ 4/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Newsbomb

Κλήρωση Τζόκερ 4/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ
EUROKINISSI
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (4/11) η κλήρωση 2984 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 4, 21, 41, 15, 22 και Τζόκερ ο αριθμός 8.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: 22 νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ στρατού και συμμοριών στο βορά της χώρας

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» Καλλιάνου για 3 περιοχές - Ηχηρή προειδοποίηση για το επόμενο 12ημερο

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έκκληση της συζύγου του 29χρονου στις γυναίκες της άλλης οικογένειας - «Να ζήσουν τα παιδιά μας»

21:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύμπραξη Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας για μεταφορά LNG

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 4/11/2025

21:30LIFESTYLE

Αγγελική Νικολούλη: Η απόφαση για το «Φως στο τούνελ»

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Υπέγραψε νόμο για αποστολή εφέδρων σε ενεργειακές υποδομές μετά τις ουκρανικές επιθέσεις

21:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς ξόρκισε τον… κακό του δαίμονα στο Telekom Center Athens

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

21:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Αυτές είναι οι ενδεκάδες του αγώνα

21:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: Ο ρόλος της Εκκλησίας πρέπει να είναι ενεργός μπροστά στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης

20:51ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Στέφανος Τσιτσιπάς κι Εμμανουήλ Καραλής παρακολουθούν μαζί Τζόκοβιτς

20:51LIFESTYLE

Στην Ελλάδα η Κέιτ Μπλάνσετ: Στιγμιότυπα από την άφιξή της στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τα γυρίσματα της νέας της ταινίας στην Καρδαμύλη

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή του υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik

20:40ΥΓΕΙΑ

Γιατρός εξηγεί πώς να διακρίνετε την γρίπη από το κοινό κρυολόγημα

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσιγκτον - Αναστέλλονται όλες οι προσγειώσεις και απογειώσεις

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου των τριών αδελφών - Πώς έγινε η παραδοσή τους σε ασφαλή χώρο - Τι είπε για την ψυχολογική τους κατάσταση

20:17LIFESTYLE

Cher: Εξηγεί γιατί η διαφορά ηλικίας με τον 39χρονο σύντροφό της δεν έπαιξε ποτέ ρόλο στη σχέση τους

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Η Γερμανία προσφέρει χιλιάδες ευρώ σε μετανάστες για να παραιτηθούν από αιτήσεις ασύλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έκκληση της συζύγου του 29χρονου στις γυναίκες της άλλης οικογένειας - «Να ζήσουν τα παιδιά μας»

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Ήταν 50 και θέλανε να μας φάνε και τους δύο να μείνουν ορφανά τα παιδιά μας - Αυτοί σκότωσαν τη θεία τους» λέει η χήρα του 39χρονου Φανούρη

21:30LIFESTYLE

Αγγελική Νικολούλη: Η απόφαση για το «Φως στο τούνελ»

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου των τριών αδελφών - Πώς έγινε η παραδοσή τους σε ασφαλή χώρο - Τι είπε για την ψυχολογική τους κατάσταση

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πέθανε ο πατριάρχης της πλουσιότερης οικογένειας στην Αγγλία

20:40ΥΓΕΙΑ

Γιατρός εξηγεί πώς να διακρίνετε την γρίπη από το κοινό κρυολόγημα

15:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν: Ο ευρωπαϊκός «τελικός» των «ερυθρόλευκων» στο Champions League

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν «στολίζει» την Τουρκία: «Οπισθοδρόμηση στα ανθρώπινα δικαιώματα» - Τι λέει για τα ελληνοτουρκικά, κυπριακό και ... Χαμάς

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 23χρονος που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα - Πώς συνελήφθη ο εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» Καλλιάνου για 3 περιοχές - Ηχηρή προειδοποίηση για το επόμενο 12ημερο

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια:Η «σύσκεψη» στο κελί των φυλακών Αλικαρνασσού λίγες ώρες πριν την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού - Τι ειπώθηκε

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

19:01LIFESTYLE

Χλόη Λιάσκου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για την ηθοποιό

21:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Αυτές είναι οι ενδεκάδες του αγώνα

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Πώς αξιολογούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης - Τι λένε για τον Αλέξη Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ