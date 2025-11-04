Κλήρωση Τζόκερ 4/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (4/11) η κλήρωση 2984 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 4, 21, 41, 15, 22 και Τζόκερ ο αριθμός 8.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

