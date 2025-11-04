Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (6/11)

Διπλό τζακ ποτ στην κλήρωση Τζόκερ της Τρίτης (3/11).

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 2984 είναι: 4, 15, 21, 22, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 8.

Στην κλήρωση της Πέμπτης (5/11) το Τζόκερ θα μοιράσει τουλάχιστον 2.300.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

