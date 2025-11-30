Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (2/12)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (2995) της Κυριακής (30/11) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.600.000 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 8, 27, 30, 36, 45 και Τζόκερ το 18.

Στην κλήρωση της Τρίτης (2/12) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.800.000 ευρώ.

