Τετραπλή προσφορά* στην Novibet με κορυφαία έπαθλα!

Στη Novibet απολαμβάνεις την δράση στην Super League παρέα με μία μοναδική προσφορά* γνωριμίας κορυφαία έπαθλα.

NOVIYEAR προσφορά* γνωριμίας με πλούσια έπαθλα

Η Super League επιστρέφει σε μια οριακή αγωνιστική που ενδεχομένως θα έχει ανατροπή στην κορυφή της με τους διεκδικητές του πρωταθλήματος να θέλουν να αποφύγουν… παγίδες πριν τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις τους.

Την Κυριακή η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Άρη που βίωσε μεσοβδόμαδα τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα της Λάρισας χρειάζεται επειγόντος την νίκη ενώ ο Άρης πρέπει να διαχειριστεί τον αποκλεισμό και να στοχεύσει στην καλύτερη δυνατή συγκομιδή εν όψει των play off (5-8).

Συνέχεια στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον μεγάλο νικητή του προημιτελικού ΟΦΗ. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πως με νίκη θα είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος (με αγώνα παραπάνω) και θα περιμένει ένα δώρο από την Φιλαδέλφεια ώστε να αποκτήσει διαφορά από την ΑΕΚ.

Τέλος η μεγάλη αναμέτρηση της Κυριακής είναι αυτή ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες διάγουν βίους αντίθετους μετά την διακοπή καθώς η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει τον Άρη και αποκλείστηκε από τον ΟΦΗ ενώ ο Παναθηναϊκός δείχνει ομάδα που αρχίζει να παίζει βάσει των δυνατοτήτων της. Δεδομένα ωστόσο τα ντέρμπι είναι μια ιδιαίτερη ιστορία και το βράδυ της Κυριακής θα είναι καυτό!

Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι αυτός που θα έχει την δυνατότητα να πλασαριστεί ξανά στην κορυφή εφόσον κερδίσει την εξ αναβολής αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης, μέχρι τότε ωστόσο, κοιτάζει προς… Γερμανία.

Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι με απίθανη προσφορά* γνωριμίας

Εκτός από την απόλυτη προσφορά* NOVIYEAR η οποία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Novibet μέχρι τις 06 Φεβρουαρίου 2026 στις 23:59, όποιος επιλέξει τη Novibet για την διασκέδασή του θα βρει 1000+ προσφερόμενες αγορές σε όλους τους αγώνες, ενώ τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Τέλος, όλα τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.