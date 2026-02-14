H πιο ρομαντική προσφορά χωρίς κατάθεση στη Novibet

Στη Novibet απολαμβάνεις τον ρομαντισμό του ποδοσφαίρου μαζί με μία κορυφαία προσφορά χωρίς κατάθεση με κορυφαία έπαθλα.

LOVE360 προσφορά χωρίς κατάθεση

Επιστροφή στη Super League αυτό το Σαββατοκύριακο με το ντέρμπι των δικεφάλων να είναι στα σκαριά και η μάχη για το τίτλο να συνεχίζεται δυναμικά χωρίς ξεκάθαρο φαβορί.

Την αυλαία της 21ης αγωνιστικής ανοίγει ο Ολυμπιακός το Σάββατο στις 19:30 ο οποίος θα πάει στη Λειβαδιά για να αντιμετωπίσει την έκπληξη του πρωταθλήματος, Λεβαδειακό.

Η ομάδα του Πειραιά θέλει ξεκάθαρα το τρίποντο και την επιστροφή στις νίκες για να περάσει πάλι στη 1η θέση έστω και προσωρινά, την στιγμή που στην ομάδα της Βοιωτίας η πίεση μετά τον αποκλεισμό έχει αυξηθεί σημαντικά. Συνεχίζοντας στην 21η αγωνιστική και στον Βόλο όπου ο Άρης φιλοξενείται στις 20:00 από την τοπική ομάδα. Ένας αγώνας υψίστης σημασίας για τη θέση στα play offs (θέση 5-8) καθώς οι 2 ομάδες έχουν μόλις ένα πόντο. Η τοπική ομάδα θέλει να σπάσει το αρνητικό σερί των 5 ηττών κάτι που ο Άρης θα κληθεί να μην επιτρέψει, ειδικά σε μία χρονική στιγμή και κάθε απώλεια κοστίζει...διπλά. Προχωρώντας στην αγωνιστική δράση τη Κυριακή στις 19.30 και στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ για το ματς της αγωνιστικής. Οι δύο ομάδες θα «διασταυρώσουν τα ξίφη» τους για έναν αγώνα που είναι must-win και για τους 2. Η ομάδα του Λουτσέσκου πηγαίνει με άλλον αέρα έπειτα από τη πρόκριση που πέτυχε έναντι στο Παναθηναϊκό για το τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Από την άλλη η ομάδα του Νίκολιτς θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα για να παραμείνει στη μοναξιά της κορυφής. Φινάλε στην αγωνιστική δράση σηματοδοτεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στη «Λεωφόρο» απέναντι στην ΑΕΛ Novibet. Το «τριφύλλι» οφείλει να αφήσει πίσω του τον αποκλεισμό και να δώσει τα... πάντα για την τετράδα της τελικής κατάταξης που θα του εξασφαλίσει προσωρινά ηρεμία και το καλύτερο δυνατό ευρωπαϊκό εισιτήριο!

Το παιχνίδιό πως θα ήθελες να είναι με ρομαντική προσφορά γνωριμίας

Εκτός από την απόλυτη προσφορά LOVE360 η οποία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Novibet μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2026 στις 23:59, όποιος επιλέξει τη Novibet για την διασκέδασή του θα βρει 1000+ προσφερόμενες αγορές σε όλους τους αγώνες, ενώ τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών, NovibetBranded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής.

Τέλος, όλα τα μέλη της Novibetμπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής.

