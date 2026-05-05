Κλήρωση Eurojackpot 5/5: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν 64 εκατ. ευρώ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (5/5), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpoτ που χαρίζει 64 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης 226 του Eurojackpot είναι οι εξής: 1, 30, 33, 34, 43 και 5, 10.
Τι είναι το Eurojackpot
Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.
Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.
