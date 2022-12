Μουντιάλ 2022: Οι τρεις σταρ και τα «λιοντάρια του Άτλαντα»

Ο ένας μετά τον άλλον οι σούπερ σταρ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022 πήγαν… στο σπίτι τους και έχουν απομείνει πλέον Μέσι, Εμπαπέ και Μόντριτς να αντιμετωπίσουν την έκπληξη που ακούει στο όνομα Μαρόκο για το βαρύτιμο τρόπαιο…

Εξαρχής αυτό το Μουντιάλ ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα. Καταρχάς έγινε μέσα στο… καταχείμωνο, με αποτέλεσμα οι φίλαθλοι αντί για τη συνηθισμένη συνήθεια της… μπίρας και της πίτσας στα μπαλκόνια, να το παρακολουθούν με κουβέρτα, τζάκι και ζεστά ροφήματα. Πέρα από όλα τα άλλα, βέβαια, υπήρχαν και τεράστιες αντιδράσεις για τη διοργάνωση στο Κατάρ, λόγω των συνθηκών εργασίας στα έργα κατασκευής των γηπέδων που φιλοξενούν τη διοργάνωση, αλλά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα τα οποία καταπατούνται σωρηδόν.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η… καλή μέρα φάνηκε από νωρίς σε ό,τι αφορά τις εκπλήξεις. Μπορεί οι διοργανωτές να μην κατάφεραν να διακριθούν, αλλά η γειτονική Σαουδική Αραβία «σόκαρε» την Αργεντινή και η παρέα του Μέσι μπήκε σε «μπελάδες». Πρόσκαιρα, βέβαια, αφού η «Αλμπισελέστε» έχει φτάσει στα ημιτελικά, αφήνοντας έξω την Ολλανδία που πάντα «κατεβαίνει» στα Μουντιάλ με μεγάλα ταλέντα (πχ ο Χάκπο στο Κατάρ «έβγαλε μάτια») και με πιθανότητες διάκρισης. Ο σούπερ σταρ της Παρί, λοιπόν, έχει την ευκαιρία να εκπληρώσει το όνειρο της κατάκτησης ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο τελευταίο που αγωνίζεται στην καριέρα του, έτσι ώστε να μπει στο Πάνθεον της ιστορίας μαζί με τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Αυτό, όμως, δεν κατάφερε να το κάνει ο «έτερος Καππαδόκης» των σούπερ σταρ της σύγχρονης εποχής στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο τελευταίος των μεγάλων σταρ που έμεινε εκτός διοργάνωσης, από την τεράστια έκπληξη που ακούει στο όνομα Μαρόκο. Στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποκλείστηκε στους «8», «πλακώθηκε» με τον Φερνάντο Σάντος και περισσότερο ασχολούνται όλοι με τις δηλώσεις που τον αφορούν παρά με όσα έγιναν μέσα στο γήπεδο. Άδικο, για έναν παίκτη του διαμετρήματός του, πλην όμως πραγματικότητα.

Είχαν προηγηθεί, βέβαια, κι άλλοι αποκλεισμοί που δεν περίμενε κανείς να έρθουν τόσο νωρίς. Η πάντα υπολογίσιμη στα Παγκόσμια Κύπελλα Γερμανία για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια αποχαιρέτησε από τη φάση των ομίλων. Ομοίως και το Βέλγιο, με μια «φουρνιά» που δύσκολα θα βγάλει ξανά η χώρα, δεν κατάφερε εν τέλει να πάρει καμία διάκριση. «Θύμα» των τρομερών «Λιονταριών του Άτλαντα», ήταν και η Ισπανία. Το θαυμάσιο Μαρόκο έστειλε τους «ρόχας» πίσω στην Ιβηρική και συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του.

Στα ημιτελικά, θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Γαλλία. Τον έναν, δηλαδή, εκ των τριών σούπερ σταρ της διοργάνωσης που παραμένει «ζωντανός» για το τρόπαιο. Ο λόγος για τον Κιλιάν Εμπαπέ, που ναι μεν δεν έχει αποδειχθεί τόσο κομβικός όσο ο ο… αντιτουριστικός Ολιβιέ Ζιρού, πλην όμως είναι το next big thing του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Μένει να δούμε αν τα παιδιά από το Μαρόκο επιφυλάσσουν ένα ακόμα «χουνέρι» σε μια από τις υπερδυνάμεις του αθλήματος, για να κάνουν τους συμπατριώτες τους να βγουν στους δρόμους, ακόμα και στο Παρίσι…

Οι Γάλλοι, πάντως, πρόλαβαν να στείλουν πίσω στο σπίτι – χωρίς το τρόπαιο και ακυρώνοντας έτσι το «It’s coming home» τραγούδι τους – τους Άγγλους. Ο Χάρι Κέιν ήταν από τους ποδοσφαιριστές που σήκωσαν το βάρος του αποκλεισμού, για μια Αγγλία η οποία ποδοσφαιρικά είχε τα φόντα να φτάσει ως το τέλος του δρόμου, αλλά για ακόμα μία φορά έμεινε εκτός λόγω… πέναλτι. Όχι της διαδικασίας, αλλά από την άστοχη εκτέλεση του Κέιν που κόστισε στο νοκ-άουτ ματς των «8» με τη Γαλλία.

Las, but not least, τα «σκυλιά του πολέμου». Οι μαχητές από την Κροατία. Η παρέα του Λούκα Μόντριτς, ο οποίος αποδεικνύεται σαν το «παλιό, καλό κρασί». Στα 37 του παραμένει ένα αλάνθαστο «κομπιούτερ» στη μεσαία γραμμή και ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ομάδας του Ζλάτκο Ντάλιτς. Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, που μόνο ως τέτοιος δεν φαίνεται, οδηγεί τη χώρα του ξανά στα ημιτελικά για 3η φορά στην ιστορία και διεκδικεί δεύτερη συνεχόμενη παρουσία στον τελικό. Για να το πράξει, βέβαια, έκανε «θύμα» έναν ακόμα σούπερ σταρ. Τον Νεϊμάρ, και τους υπόλοιπους βιρτουόζους της Βραζιλίας. Η «σελεσάο» με μια από τις πιο «ευρωπαϊκές» ομάδες της δεν παρέλειψε να χαρίσει θέαμα, έδειξε ικανότητα να φτάσει ξανά μετά από 20 χρόνια στην κατάκτηση ενός Μουντιάλ, όμως, δεν υπολόγισε την παραδοσιακή αφέλεια που δείχνει σε τέτοιου τύπου αγώνες αλλά και την «ψυχή» των Κροατών, που βγαίνει πιο δύσκολα και από… ελληνικό χούι!

Κάπως έτσι, λοιπόν, μπήκαμε στην εβδομάδα που αποτελεί την τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022. Την Κυριακή (18/12), θα γνωρίζουμε ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει το βαρύτιμο τρόπαιο πίσω στην πατρίδα για να αρχίσουν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί. Θα είναι ο – κατά πολλούς κορυφαίος όλων των εποχών – Λιονέλ Μέσι; Θα τα καταφέρει ο άνθρωπος – ορχήστρα, Λούκα Μόντριτς; Θα ξεκινήσει το peak της καριέρας του με δεύτερο σερί Μουντιάλ ο Κιλιάν Εμπαπέ; Ή μήπως, τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» θα πάνε το τρόπαιο για πρώτη φορά στην Αφρική, σε μια έκπληξη μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Euro 2004 από την Ελλάδα;

Θα το μάθουμε στις 18 Δεκεμβρίου, αφού πρώτα θα έχουν «σκοτωθεί» στους ημιτελικούς: Αργεντινή – Κροατία, την Τρίτη (13/12) και Γαλλία – Μαρόκο την Τετάρτη (14/12)…

Το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

1ος όμιλος

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΓΚΟΛ Β.

Ολλανδία 3 5-1 7 Σενεγάλη 3 5-4 6 Ισημερινός 3 4-3 4 Κατάρ 3 1-7 0

2ος όμιλος

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΓΚΟΛ Β.

Αγγλία 3 9-2 7 ΗΠΑ 3 2-1 5 Ιράν 3 4-7 3 Ουαλία 3 1-6 1

3ος όμιλος

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΓΚΟΛ Β.

Αργεντινή 3 5-2 6 Πολωνία 3 2-2 4 Μεξικό 3 2-2 4 Σαουδική Αραβία 3 3-5 3

4ος όμιλος

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΓΚΟΛ Β.

Γαλλία 3 6-3 6 Αυστραλία 3 3-4 6 Τυνησία 3 1-1 4 Δανία 3 1-3 1

5ος όμιλος

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΓΚΟΛ Β.

Ιαπωνία 3 4-3 6 Ισπανία 3 9-3 4 Γερμανία 3 6-5 4 Κόστα Ρίκα 3 3-11 3

6ος όμιλος

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΓΚΟΛ Β.

Μαρόκο 3 4-1 7 Κροατία 3 4-1 5 Βέλγιο 3 1-2 4 Καναδάς 3 2-7 0

7ος όμιλος

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΓΚΟΛ Β.

Βραζιλία 3 3-1 6 Ελβετία 3 4-3 6 Καμερούν 3 4-4 4 Σερβία 3 5-8 1

8ος όμιλος

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΓΚΟΛ Β.

Πορτογαλία 3 6-4 6 Νότια Κορέα 3 4-4 4 Ουρουγουάη 3 2-2 4 Γκάνα 3 5-7 3

Η ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κυριακή 20 Νοεμβρίου

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου

Τρίτη 22 Νοεμβρίου

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου

Σάββατο 26 Νοεμβρίου

Κυριακή 27 Νοεμβρίου

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη 29 Νοεμβρίου

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου

Η ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου

Lusail, Lusail: Αργεντινή – Κροατία (21:00, ΑΝΤ1)

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου

Al-Bayt, Al-Khor: Γαλλία – Μαρόκο (21:00, ΑΝΤ1)

ΤΕΛΙΚΟΙ

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου

Khalifa, Ντόχα: Μικρός Τελικός (17:00, ΑΝΤ1)

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου

Lusail, Lusail: Τελικός (17:00, ΑΝΤ1)

