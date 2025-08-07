LIVE Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 1-2: Τρία τέρματα σε 18 λεπτά - Δείτε τα γκολ!
Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Η «Ένωση» αγωνίζεται στην Κύπρο με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα προς τα playoffs της διοργάνωσης.
Οι παίκτες Μάρκο Νίκολιτς θα επιδιώξουν να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση τους στην επόμενη φάση του Conference League, όπου θα τους περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Άντερλεχτ – Σέριφ.
Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ τόνισε ότι η ομάδα του δεν είναι για διακοπές στο νησί, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ιδιαίτερα φιλόδοξο Άρη Λεμεσού, ο οποίος με τη σειρά του θα επιδιώξει να αποκτήσει τον πρώτο λόγο, ενόψει της ρεβάνς στην «OPAP Arena».
Το 0-1 της ΑΕΚ
Το 0-2 της ΑΕΚ
Το 1-2 του Άρη Λεμεσού
Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
