MME Τσεχίας: «Πρόταση ΠΑΟΚ για Ζαφείρη στα 9 εκατ. ευρώ, δεν το συζητά η Σλάβια»

Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι ένα απ’ τα μεγάλα ταλέντα του Ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο άσος της Σλάβια Πράγας, απασχόλησε τον Ολυμπιακό πριν εβδομάδες, με το θέμα να μην προχωρά. Πλέον, απασχολεί και τον ΠΑΟΚ, όπως τουλάχιστον αποκάλυψαν ΜΜΕ στην Τσεχία.

Η ιστοσελίδα «inFotbal.cz» μετέδωσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Θεσσαλονικείς προσέφεραν ένα εξαιρετικό συμβόλαιο στον παίκτη αλλά και 9.000.000 ευρώ στην ομάδα της Πράγας. Όμως η Σλάβια δε… συγκινήθηκε.

«Υπήρξε έντονος ντόρος γύρω από τον Χρήστο Ζαφείρη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τώρα η κατάσταση επαναλαμβάνεται. Η Σλάβια δέχθηκε επίσημη προσφορά από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη από την προηγούμενη που είχε απορριφθεί από τον Ολυμπιακό.

Τσεχικές πηγές από το inFotbal.cz επιβεβαιώνουν συγκεκριμένα ότι η προσφορά έφτασε τα 9 εκατομμύρια ευρώ, συνοδευόμενη από ένα ελκυστικό συμβόλαιο. Ωστόσο, η απάντηση της Σλάβια ήταν άμεση και κατηγορηματική: “Ευχαριστούμε, δεν ενδιαφερόμαστε”», τονίζεται στο δημοσίευμα.