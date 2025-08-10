Community Shield: Η Κρίσταλ Πάλας έκανε ξανά το θαύμα της, νίκησε στα πέναλτι τη Λίβερπουλ

Η εντυπωσιακή Κρίσταλ Πάλας το έκανε και πάλι! Οι Λονδρέζοι που ήταν το απόλυτο αουτσάιντερ στον τελικό του Community Shield, δεν το έβαλαν κάτω σε καμία στιγμή του αγώνα και στη διαδικασία των πέναλτι «ξέραναν» τη Λίβερπουλ, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Οι «reds» προηγήθηκαν νωρίς, ισοφαρίστηκαν γρήγορα, πήραν σχεδόν άμεσα το προβάδισμα εκ νέου, αλλά η Πάλας ισοφάρισε στο 77’. Το 2-2 οδήγησε το ματς στο τέλος του και δεν προβλέπεται παράταση στο θεσμό, έτσι οδηγήθηκε η διαδικασία στα πέναλτι.

Εκεί «μίλησε» ο εκπληκτικός Χέντερσον και με 3-2 στη… ρώσικη ρουλέτα η Κρίσταλ Πάλας κατέκτησε το Community Shield, κάνοντας μία ακόμη έκπληξη στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η Λίβερπουλ άνοιξε το σκορ μόλις στο 4’ με συνδυασμό δύο νεοφερμένων στην ομάδα. Ο Εκιτικέ έδωσε στον Βιρτς, αυτός βρήκε ξανά τον Γάλλο που σούταρε στα όρια της περιοχής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Η Πάλας δεν το έβαλε κάτω, είδε τον Άλισον να σταματά το τετ α τετ του Ματετά, αλλά ο Γάλλος επιθετικός πήρε «εκδίκηση» από την άσπρη βούλα. Στο 15’ ο Φαν Ντάικ ανέτρεψε τον Σαρ, ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι. Ο Ματετά ανέλαβε την εκτέλεση στο 17’ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1!

Οι «κόκκινοι» πήραν εκ νέου προβάδισμα τέσσερα λεπτά αργότερα. Ο Φρίμπονγκ με αρκετή δόση τύχης ήταν ο σκόρερ. Από δεξιά έκανε τη σέντρα, η μπάλα πήρε ανάποδα φάλτσα και πέρασε πάνω απ’ τον Χέντερσον καταλήγοντας στα δίχτυα για το 2-1!

Οι Λονδρέζοι κατόρθωσαν να φέρουν ξανά το ματς στην ισορροπία, αυτή τη φορά στο 77’. Ο Σαρ βγήκε τετ α τετ μετά από ωραία κάθετη, πλάσαρε ωραία και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα για το 2-2!

Το ματς ολοκληρώθηκε ισόπαλο και έτσι η κατάκτηση του τροπαίου οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, μια και δεν προβλέπεται παράταση.

Τα πέναλτι άρχισαν με τον Σαλάχ να στέλνει την μπάλα άουτ. Οι «reds» είδαν τον Χέντερσον να σταματά τον ΜακΚάλιστερ στη δεύτερη εκτέλεσή τους. Ο Άλισον απέκρουσε το πέναλτι του Έζε, όμως ο Χέντερσον σταμάτησε και τον Χάρβεϊ Έλιοτ στην 4η εκτέλεση της Λίβερπουλ. Ο Σόσα αστόχησε για την Κρίσταλ Πάλας (δοκάρι), όμως στο τελευταίο χτύπημα των Λονδρέζων ο Ντιβένι έκανε το 3-2 και έδωσε τον τίτλο στην ομάδα του!