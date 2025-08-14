Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ: Με βασικό Ιβανούσετς για την πρόκριση

«Μάχη» στην Αυστρία για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει τη ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας με αντίπαλο τη Βόλφσμπεργκερ. Ο «δικέφαλος» του βορρά θα παραταχθεί με βασικό τον Ιβανούσετς, όπως επέλεξε ο Ράζβαν Λουτσέσκου.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Παβλένκα. Στην άμυνα Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής Οζντόεφ και Μεϊτέ.

Ο Ιβανούσετς σε ρόλο οργανωτή, Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς στα «φτερά» και κορυφή στην επίθεση ο Τσάλοβ.