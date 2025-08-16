Συγκινητικές στιγμές πριν το Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι, εντυπωσιακό correo για Ντιόγκο Ζότα

Η Γουλβς υποδέχτηκε την Μάντσεστερ Σίτι στην πρεμιέρα της Premier League. Πριν τη σέντρα, όμως, τα πάντα ήταν αφιερωμένα στον Ντιόγκο Ζότα. Ο Πορτογάλος που σκοτώθηκε μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, στο τραγικό δυστύχημα τον περασμένο Ιούλιο, είχε αγωνιστεί και αγαπηθεί έντονα στο Γούλβερχαμπντον.

Οι φίλοι των γηπεδούχων θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του. Έξω απ’ το «Μολινό» δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή τοιχογραφία αφιερωμένη στον Ντιόγκο Ζότα. Παράλληλα, πριν αρχίσει το ματς τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Τότε σηκώθηκε μια τεράστια προσωπογραφία του Πορτογάλου, με ένα πανό να γράφει: «Θα σε θυμόμαστε όταν θα περπατάς στα χρυσαφένια λιβάδια».