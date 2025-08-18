H γκολάρα της Σκάι Στάουτ: Η 16χρονη έπεσε θύμα bullying κι έδωσε την καλύτερη απάντηση! (βίντεο)

Η Σκάι Στάουτ είναι η 16χρονη αθλήτρια του ποδοσφαίρου, που την ανάγκασαν να μη χαρεί την ομορφότερη στιγμή της ως τώρα ποδοσφαιρικής ζωής της: Την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με την ομάδα της Κιλμάρνοκ.

Λόγω της ακμής στο πρόσωπό της, έπεσε θύμα bullying, με σχόλια απανθρωπιάς, ύβρεων και ειρωνικές αναφορές για την εμφάνισή της. Σε τέτοιο σημείο που η ίδια αναγκάστηκε να κλείσει τα social media και η ομάδα να κατεβάσει την ανάρτηση με τη φωτογραφία της.

Όμως, σα να ήθελε μια ανώτερη δύναμη να προσφέρει το χαμόγελο που στέρησαν διαδικτυακά απ’ την κοπέλα. Στο ντεμπούτο της με την Κιλμάρνοκ, κατάφερε να πετύχει ένα πανέμορφο γκολ με απ’ ευθείας εκτέλεση φάουλ κι έβαλε το δικό της... λιθαράκι στο 6-2 επί της Σεντ Τζόνστον!

Δείτε το πανέμορφο γκολ που πέτυχε: