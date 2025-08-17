Το καλό θριαμβεύει: Σκόραρε στο ντεμπούτο της η 16χρονη που έπεσε θύμα bullying

Η Σκάι Στάουτ πέτυχε πανέμορφο γκολ στη νίκη της Κιλμάρνοκ επί της Σεντ Τζόνστον, λίγα 24ωρα μετά το σοβαρό περιστατικό διαδικτυακής παρενόχλησης για την εμφάνισή της.

Το καλό θριαμβεύει: Σκόραρε στο ντεμπούτο της η 16χρονη που έπεσε θύμα bullying
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η Σκάι Στάουτ είναι η 16χρονη αθλήτρια του ποδοσφαίρου, που την ανάγκασαν να μη χαρεί την ομορφότερη στιγμή της ως τώρα ποδοσφαιρικής ζωής της: Την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με την ομάδα της Κιλμάρνοκ.

Λόγω της ακμής στο πρόσωπό της, έγινε θύμα bullying, με σχόλια απανθρωπιάς, ύβρεων και ειρωνικές αναφορές για την εμφάνισή της. Σε τέτοιο σημείο που η ίδια αναγκάστηκε να κλείσει τα social media και η ομάδα να κατεβάσει την ανάρτηση με τη φωτογραφία της.

Όμως, σα να ήθελε μια ανώτερη δύναμη να προσφέρει το χαμόγελο που στέρησαν διαδικτυακά απ’ την κοπέλα. Στο ντεμπούτο της με την Κιλμάρνοκ, κατάφερε να πετύχει ένα πανέμορφο γκολ με απ’ ευθείας εκτέλεση φάουλ!

Η ομάδα της θριάμβευσε με 6-2 επί της Σεντ Τζόνστον. Και το γκολ της νεαρής έκανε πολλούς να χαρούν. Η Στάουτ ήταν στην ενδεκάδα της ομάδας της και φανέρωσε πτυχές του ταλέντου της.

Μάλιστα στην ανακοίνωση του γκολ από τα social media της Κιλμάρνοκ, υπήρξε... επίθεση αγάπης στη νεαρή. Με τους φιλάθλους να αποθεώνουν και να εύχονται τα καλύτερα στην Στάουτ.

