Λουτσέσκου: «Θέλουμε να κερδίζουμε - Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ έχει την νοοτροπία να διεκδικεί τη νίκη οπουδήποτε και να παίζει, όπως τόνισε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Newsbomb

Ραζβάν Λουτσέσκου
Ο κόουτς του "Δικέφαλου του Βορρά" μίλησε για την πρώτη αναμέτρηση με την Ριέκα
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο τεχνικός ηγέτης του «Δικέφαλου του Βορρά» μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από την πρώτη αναμέτρηση με τη Ριέκα για τα play offs του Europa League και αναφέρθηκε στην πίεση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ, αλλά και τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Συγκεκριμένα, ο Ρουμάνος τεχνικός μίλησε για:

Τη βελτίωση που έδειξε ο ΠΑΟΚ από το πρώτο στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι: «Κάθε προπονητής επιθυμεί να πιστεύει πως η ομάδα του θα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Η δουλειά που έκαναν οι ποδοσφαιριστές αυτή την εβδομάδα ήταν πολύ καλή. Οι σχέσεις τους βελτιώνονται καθημερινά. Υπάρχουν νέοι ποδοσφαιριστές από την Κ19, αλλά και καινούριοι στο ρόστερ. Πρέπει να υιοθετήσουμε τη νοοτροπία “εργατών”. Πρέπει να έχουμε ανταγωνιστικό πνεύμα και να παλέψουμε μέσα στο γήπεδο. Η Ριέκα κέρδισε τον τίτλο πέρσι στην Κροατία. Πρέπει να περιμένουμε μια ομάδα με ποιότητα που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο. Έχουμε τη νοοτροπία να παίζουμε για τη νίκη, θέλουμε να κερδίζουμε. Περιμένω μια ενδιαφέρουσα σειρά αγώνων. Οπουδήποτε και να παίζουμε, θέλουμε να κερδίζουμε. Το γήπεδο θα δείξει πώς θα είναι η ομάδα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τον τρόπο παιχνιδιού της Ριέκα, που έχει παίκτες που θέλουν να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να ελέγξουμε τις καταστάσεις, όταν θα έχουμε την μπάλα στα πόδια μας. Απόλυτα προσηλωμένοι στις καταστάσεις που θα μπορέσουν να προκαλέσουν κίνδυνο στην ομάδα».

Το αν «βάρυνε» την ομάδα το άγχος για πρόκριση με τη Βόλφσμπεργκερ: «Στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει πίεση, ακόμη και στην κουζίνα να πάω θα υπάρχει πίεση. Δεν είναι κάτι νέο αυτό. Στην Τούμπα υπάρχει πίεση, εκτός έδρας υπάρχει πίεση. Είμαστε συνηθισμένοι, είναι μια φυσιολογική διαδικασία για εμάς. Η ομάδα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι, όπως και η ποιότητα των παικτών. Αυτό δείχνει αυτοπεποίθηση και γίνονται όλα πιο εύκολα για εμάς. Το καλοκαίρι είναι περίπλοκο για όλες τις ελληνικές ομάδες. Υπάρχει μια μεγάλη διακοπή. Οι ελληνικές ομάδες αντιμετωπίζουν ομάδες που είναι έτοιμες, αυτό κάνει τα πράγματα περίπλοκα. Η αντιπαλότητα των ελληνικών ομάδων είναι στο μέγιστο βαθμό. Οι ελληνικές ομάδες καταφέρνουν να ξεπερνούν αυτά τα εμπόδια. Εμείς φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά, ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έφεραν βαθμούς. Αυτό είναι σημαντικό για όλους. Πρέπει να προσπεράσουμε κάθε δυσκολία και να προκριθούμε στο League Stage του Europa League, αυτό θα είναι σημαντικό και για τις εγχώριες διοργανώσεις».

Το τι περιμένει από το Πρωτάθλημα: «Προτιμώ να μην απαντήσω, έχουμε ματς αύριο, κάνουμε focus μόνο εκεί. Το βράδυ της Πέμπτης θα σας απαντήσω».

Τον Γιώργο Γιακουμάκη, που είναι μερικές μέρες με την ομάδα, σε τι κατάσταση είναι και αν πρόκειται να τον δούμε στο αυριανό παιχνίδι: «Θα είναι μαζί μας, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο-περίοδο να προσαρμοστεί με τους συμπαίκτες, με την ομάδα. Στον τρόπο που αγωνιζόμαστε, τη φιλοσοφία μας. Δεν θέλουμε να βάλουμε κάποιου είδους πίεση σε αυτόν, για να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν καλύτερα στην ομάδα».

Τα τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια: «Βιάζεστε. Έχουμε απλά ένα παιχνίδι αύριο. Δεν ξέρω αν έχει σημασία το στυλ του αντιπάλου. Πρέπει να προσαρμοστούμε, να εκμεταλλευτούμε τα λάθη τους, να παλέψουμε, να αντιδράσουμε, ανάλογα τις απαιτήσεις του αγώνα. Κάποιες φορές πρέπει να αντέξουμε την πίεση τους. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Από μέρα σε μέρα θα δούμε πως πηγαίνουμε. Μπορεί να κερδίσει ο αντίπαλος είτε με λάθη, είτε παίζοντας καλό ποδόσφαιρο. Προετοιμάζουμε κάτι όπως και αυτοί. Αύριο θα δούμε τι θα προσφέρει το παιχνίδι, σημαντικό το πως θα το διαχειριστούμε. Αν έχουμε δυνατή νοοτροπία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:27ΚΟΣΜΟΣ

Μαλαισία: Επαρχία απειλεί με φυλάκιση όσους δεν προσέρχονται στην προσευχή της Παρασκευής

15:21LIFESTYLE

Pamela Anderson: «Δεν μπορείς να μην ερωτευτείς τον Liam Neeson»

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη του αντίδραση μετά το Δρομοκαΐτειο - «Ίσως εγώ είμαι ο τρελός...»

15:06ΚΑΙΡΟΣ

ECMWF και Ιταλοί «μίλησαν» - Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα

15:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Τρεις τραυματίες αστυνομικοί σε έφοδο σε σπίτι

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

14:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεϊτέ: «Είμαστε καλύτερη ομάδα από την Ριέκα»

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συνεχίζει την προέλαση ο ρωσικός στρατός, παρά τις διπλωματικές κινήσεις - Κατάληψη τριών οικισμών σε Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός αίρεσης βρέθηκε μουμιοποιημένη και μπλε - Η ανατριχιαστική της ιστορία

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Η κυβέρνηση θέλει να καταργήσει τον ΦΠΑ στα βιβλία για να ενθαρρύνει την ανάγνωση

14:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Τι ζητάνε οι «πράσινοι» για τη συμφωνία με Ρενάτο Σάντσες

14:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειοψηφία των Αμερικανών

14:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς σε Μενίδι και Λιόσια - Οκτώ οι συλλήψεις

14:35LIFESTYLE

Η Πόπη Μαλλιωτάκη ποζάρει σε σέξι πόζες και «ζαλίζει» στο instagram

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (21/8) - Ποιες περιοχές απειλούνται

14:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικών από ομάδα πέντε ατόμων - Συνελήφθησαν δύο άτομα

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτικά φορτισμένο δελφίνι κυνηγάει κολυμβήτριες - «Μείνετε μακριά του» η έκκληση των Αρχών

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ορφανά παιδιά στη Γάζα κλαίνε ενώ αποφοιτούν - Συγκινεί η εικόνα

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ιαπωνία: Φωτιά σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην Οκινάουα - Βίντεο

14:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Θέλουμε να κερδίζουμε - Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:09ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη του αντίδραση μετά το Δρομοκαΐτειο - «Ίσως εγώ είμαι ο τρελός...»

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός αίρεσης βρέθηκε μουμιοποιημένη και μπλε - Η ανατριχιαστική της ιστορία

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

15:06ΚΑΙΡΟΣ

ECMWF και Ιταλοί «μίλησαν» - Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα

14:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικών από ομάδα πέντε ατόμων - Συνελήφθησαν δύο άτομα

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτικά φορτισμένο δελφίνι κυνηγάει κολυμβήτριες - «Μείνετε μακριά του» η έκκληση των Αρχών

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Πέθανε σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση ο Γάλλος streamer - Τον εξευτέλιζαν και τον κακοποιούσαν

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή Τραμπ: Μαύρο βάφεται το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό για να καίγονται οι μετανάστες όταν σκαρφαλώνουν

12:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους - Η απάντηση Μαρινάκη

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατασκήνωση με κατσαρολικά και ίντερνετ 650 μέτρα κάτω από το έδαφος - Τι είδαν οι ερευνητές στα άδυτα του βαθύτερου σπηλαίου της χώρας - Βίντεο, εικόνες

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η αποκρυπτογράφηση ενός χάρτη: Γιατί ο Τραμπ ήθελε να τον δει όλος ο πλανήτης και ο... Ζελένσκι;

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Νεκρός ο αναβάτης της μηχανής μετά το τροχαίο

15:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Τρεις τραυματίες αστυνομικοί σε έφοδο σε σπίτι

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Στο τραπέζι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι συνθήκες νοσηλείας και οι επόμενες νομικές κινήσεις - Πότε θα τον ξαναδούμε στην πίστα, η επιθυμία του

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η αλήθεια για τον Αφγανό στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Δεν συνελήφθη, αλλά ακυρώθηκε η αίτηση ασύλου του - Παλαιότερο το βίντεο που κυκλοφόρησε

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε άτομο στις γραμμές του ηλεκτρικού στο Νέο Ηράκλειο

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός ο ένας από τους δύο αναβάτες

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος για το επίδομα «βαρέων και ανθυγιεινών» στους υπαλλήλους της Βουλής  - Ποια κόμματα ψήφισαν «ΝΑΙ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ