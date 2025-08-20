Λουτσέσκου: «Θέλουμε να κερδίζουμε - Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»

Ο τεχνικός ηγέτης του «Δικέφαλου του Βορρά» μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από την πρώτη αναμέτρηση με τη Ριέκα για τα play offs του Europa League και αναφέρθηκε στην πίεση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ, αλλά και τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Συγκεκριμένα, ο Ρουμάνος τεχνικός μίλησε για:

Τη βελτίωση που έδειξε ο ΠΑΟΚ από το πρώτο στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι: «Κάθε προπονητής επιθυμεί να πιστεύει πως η ομάδα του θα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Η δουλειά που έκαναν οι ποδοσφαιριστές αυτή την εβδομάδα ήταν πολύ καλή. Οι σχέσεις τους βελτιώνονται καθημερινά. Υπάρχουν νέοι ποδοσφαιριστές από την Κ19, αλλά και καινούριοι στο ρόστερ. Πρέπει να υιοθετήσουμε τη νοοτροπία “εργατών”. Πρέπει να έχουμε ανταγωνιστικό πνεύμα και να παλέψουμε μέσα στο γήπεδο. Η Ριέκα κέρδισε τον τίτλο πέρσι στην Κροατία. Πρέπει να περιμένουμε μια ομάδα με ποιότητα που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο. Έχουμε τη νοοτροπία να παίζουμε για τη νίκη, θέλουμε να κερδίζουμε. Περιμένω μια ενδιαφέρουσα σειρά αγώνων. Οπουδήποτε και να παίζουμε, θέλουμε να κερδίζουμε. Το γήπεδο θα δείξει πώς θα είναι η ομάδα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τον τρόπο παιχνιδιού της Ριέκα, που έχει παίκτες που θέλουν να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να ελέγξουμε τις καταστάσεις, όταν θα έχουμε την μπάλα στα πόδια μας. Απόλυτα προσηλωμένοι στις καταστάσεις που θα μπορέσουν να προκαλέσουν κίνδυνο στην ομάδα».

Το αν «βάρυνε» την ομάδα το άγχος για πρόκριση με τη Βόλφσμπεργκερ: «Στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει πίεση, ακόμη και στην κουζίνα να πάω θα υπάρχει πίεση. Δεν είναι κάτι νέο αυτό. Στην Τούμπα υπάρχει πίεση, εκτός έδρας υπάρχει πίεση. Είμαστε συνηθισμένοι, είναι μια φυσιολογική διαδικασία για εμάς. Η ομάδα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι, όπως και η ποιότητα των παικτών. Αυτό δείχνει αυτοπεποίθηση και γίνονται όλα πιο εύκολα για εμάς. Το καλοκαίρι είναι περίπλοκο για όλες τις ελληνικές ομάδες. Υπάρχει μια μεγάλη διακοπή. Οι ελληνικές ομάδες αντιμετωπίζουν ομάδες που είναι έτοιμες, αυτό κάνει τα πράγματα περίπλοκα. Η αντιπαλότητα των ελληνικών ομάδων είναι στο μέγιστο βαθμό. Οι ελληνικές ομάδες καταφέρνουν να ξεπερνούν αυτά τα εμπόδια. Εμείς φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά, ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έφεραν βαθμούς. Αυτό είναι σημαντικό για όλους. Πρέπει να προσπεράσουμε κάθε δυσκολία και να προκριθούμε στο League Stage του Europa League, αυτό θα είναι σημαντικό και για τις εγχώριες διοργανώσεις».

Το τι περιμένει από το Πρωτάθλημα: «Προτιμώ να μην απαντήσω, έχουμε ματς αύριο, κάνουμε focus μόνο εκεί. Το βράδυ της Πέμπτης θα σας απαντήσω».

Τον Γιώργο Γιακουμάκη, που είναι μερικές μέρες με την ομάδα, σε τι κατάσταση είναι και αν πρόκειται να τον δούμε στο αυριανό παιχνίδι: «Θα είναι μαζί μας, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο-περίοδο να προσαρμοστεί με τους συμπαίκτες, με την ομάδα. Στον τρόπο που αγωνιζόμαστε, τη φιλοσοφία μας. Δεν θέλουμε να βάλουμε κάποιου είδους πίεση σε αυτόν, για να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν καλύτερα στην ομάδα».

Τα τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια: «Βιάζεστε. Έχουμε απλά ένα παιχνίδι αύριο. Δεν ξέρω αν έχει σημασία το στυλ του αντιπάλου. Πρέπει να προσαρμοστούμε, να εκμεταλλευτούμε τα λάθη τους, να παλέψουμε, να αντιδράσουμε, ανάλογα τις απαιτήσεις του αγώνα. Κάποιες φορές πρέπει να αντέξουμε την πίεση τους. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Από μέρα σε μέρα θα δούμε πως πηγαίνουμε. Μπορεί να κερδίσει ο αντίπαλος είτε με λάθη, είτε παίζοντας καλό ποδόσφαιρο. Προετοιμάζουμε κάτι όπως και αυτοί. Αύριο θα δούμε τι θα προσφέρει το παιχνίδι, σημαντικό το πως θα το διαχειριστούμε. Αν έχουμε δυνατή νοοτροπία».

