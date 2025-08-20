Super League: Με VAR και ημιαυτόματο οφσάιντ όλοι οι αγώνες

Με τις νέες τεχνολογίες του VAR και του Ημιαυτόματου οφσάιντ θα διεξαχθούν όλοι οι αγώνες της Super League για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Newsbomb

VAR
Με τις νέες τεχνολογίες θα διεξαχθεί η νέα ποδοσφαιρική σεζόν
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ανακοίνωσε και επίσημα τη χρήση των νέων τεχνολογιών, έπειτα από τη συμφωνία με την εταιρεία που παρέχει αποκλειστικά VAR και Ημιαυτόματο οφσάιντ. Μάλιστα, οι νέες τεχνολογίες θα… περάσουν και στο Κύπελλο Ελλάδας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-2026, θα εφαρμοστεί η τεχνολογία VAR (Video Assistant Referee) και Ημιαυτόματου Οφσάιντ (SAOT, Semi-Automated Offside Technology).

H Super League και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεργάζονται με την Hawk-Eye Innovations, εταιρία του ομίλου Sony, ως αποκλειστικό πάροχο των τεχνολογιών VAR και SAOT, για όλους τους αγώνες στο Πρωτάθλημα Stoiximan Super League και το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς συνεργασίας με την Hawk-Eye Innovations στους αγώνες των Stoiximan Playoffs (θέσεις 1-4) καθώς και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson της σεζόν 2024/25.

Για τη χρήση του VAR και του Ημιαυτόματου Οφσάιντ (SAOT) ειδικός τεχνολογικός εξοπλισμός τοποθετείται σε όλα τα γήπεδα που χρησιμοποιούν οι ομάδες της Super League.

Το SAOT χρησιμοποιεί 10 κάμερες ανίχνευσης, για τηv ακριβή λήψη αποφάσεων οφσάιντ μέσω της ανάλυσης της θέσης κάθε παίκτη στον αγωνιστικό χώρο, από 29 σημεία στο σώμα και την τροχιά της μπάλας, μέσα σε δευτερόλεπτα. Έτσι, εξασφαλίζει την τρισδιάστατη απεικόνιση των φάσεων, παρέχοντας πολύ πιο αποτελεσματική τοποθέτηση της εικονικής γραμμής οφσάιντ και μειώνοντας τον χρόνο λήψης απόφασης από το διαιτητή.

H παροχή των καινοτόμων τεχνολογιών της Hawk-Eye για το VAR και την ημιαυτόματη ανίχνευση οφσάιντ σε όλους τους αγώνες κανονικής διάρκειας και των πλέι οφ της Super League, καθώς και στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενισχύει τη θέση της Super League και της ΕΠΟ ως καινοτόμους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς επιτρέπει τη λήψη ακριβών και ταχύτερων αποφάσεων στον αγωνιστικό χώρο.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League Κάτια Κοξένογλου δήλωσε:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League Greece ενέκρινε ομόφωνα την εφαρμογή των τεχνολογιών VAR και Ημιαυτόματου Offside (SAOT), σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26, σε συνέχεια της επιτυχούς χρήσης τους, κατά τη διάρκεια των πλέι οφ της περασμένης σεζόν.

Προκειμένου να αναβαθμιστεί η συνέπεια και η ακρίβεια των αποφάσεων των διαιτητών, η Super League αποφάσισε να συνεργαστεί με την Hawk Eye Innovations, μια εταιρεία ηγέτη στις τεχνολογίες ποδοσφαίρου, με αποδεδειγμένο ιστορικό σε διοργανώσεις της UEFA και κορυφαίες ποδοσφαιρικές λίγκες, για την περαιτέρω ενίσχυση της ακεραιότητας και της ταχύτερης και πιο ακριβούς διαδικασίας λήψης αποφάσεων των διαιτητών σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26».

O Πάολο Βαλέρι, αντιπρόεδρος ΚΕΔ & υπεύθυνος VAR δήλωσε:

«Η Hawk-Eye Innovations θα είναι ο αποκλειστικός πάροχος VAR για τους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26 καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η εξίσωση των προτύπων του ελληνικού ποδοσφαίρου με τα Ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα και η παροχή στους διαιτητές προηγμένων τεχνολογικών λύσεων αποτελεί ένα σπουδαίο επίτευγμα. Στόχος μας θα είναι να μειώσουμε τις λανθασμένες παρεμβάσεις του VAR με πιο ακριβείς και λεπτομερείς ελέγχους, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία στην αγορά, που είναι αυτή της Hawk-Eye. Επίσης, με την ακρίβεια του Ημιαυτόματου Offside (SAOT) θα μειώσουμε τους χρόνους ελέγχου και θα εξαλείψουμε το ανθρώπινο λάθος στις λήψεις αποφάσεων οφσάιντ.

Ευχαριστούμε την ΕΠΟ και τη Super League για τη μεγάλη τους προσπάθεια».

Ο Tony Page, Γενικός Διευθυντής του Ποδοσφαιρικού τμήματος της Hawk-Eye Innovations, σημείωσε:

«Η πολυετής επέκταση της συνεργασίας μας με την Super League και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μας κάνει υπερήφανους. Είμαστε αφοσιωμένοι να στηρίξουμε την Super League και την ΕΠΟ παρέχοντας διαιτητικές τεχνολογίες ύψιστου επιπέδου, ξεκινόντας από την σεζόν 2025/26 και καθ’όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Αυτή η συνεργασία καθιστά ένα σημαντικό βήμα προόδου για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ενισχύοντας την ακρίβεια και αποτελεσματικότητα λήψης αποφάσεων».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατασκήνωση με κατσαρολικά και ίντερνετ 650 μέτρα κάτω από το έδαφος - Τι είδαν οι ερευνητές στα άδυτα του βαθύτερου σπηλαίου της χώρας - Βίντεο, εικόνες

13:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

TELEKOM CENTER Athens: Η COSMOTE TELEKOM χορηγός ονοματοδοσίας στο σύνολο του συγκροτήματος του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ του ΟΑΚΑ

13:37LIFESTYLE

Όστιν Μπάτλερ: Έσωσε τη Ζόι Κράβιτζ από «επίθεση» μέλισσας όπως είχε κάνει με την Έμα Στόουν

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε άτομο στις γραμμές του ηλεκτρικού στο Νέο Ηράκλειο

13:33LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Αγκαλιά με τις κόρες της Σάντεϊ και Φέιθ – Σπάνιες φωτογραφίες

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Tiffani Thiessen: Πώς η 51χρονη ηθοποιός δοκιμάζει γυμνή κέικ στο Instagram - «Εσύ πώς το τρως;», αναρωτιέται

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το καθεστώς της ΕΜΥ: Αναβάθμιση της Υπηρεσίας σε ανεξάρτητη αρχή, ζητάει ο Κολυδάς

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στη Χίο: Καταστροφικές οι πυρκαγιές της τελευταίας δεκαετίας - Έχει καεί το 22% του νησιού - Χάρτης

13:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό»

13:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Με VAR και ημιαυτόματο οφσάιντ όλοι οι αγώνες

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Στους τρεις ο απολογισμός των νεκρών από τις πυρκαγιές

13:06ΚΟΣΜΟΣ

To παρασκήνιο της Αλάσκας: Τι αποκάλυψε ο Στίβεν Γουίτκοφ για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

13:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Sam Altman: Ζούμε σε μία «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης - «Υπερβολικά ενθουσιασμένοι» οι επενδυτές

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η αλήθεια για τον Αφγανό στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Δεν συνελήφθη, αλλά ακυρώθηκε η αίτηση ασύλου του - Παλαιότερο το βίντεο που κυκλοφόρησε

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα για εξαφάνιση 16χρονης

12:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το ΟΑΚΑ Basketball Arena μετονομάζεται σε TELEKOM CENTER Athens

12:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Ωνάσεια Σχολεία: Υποβολή αιτήσεων για θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών ΕΕΠ - Ψυχολόγων - Σχολικών Νοσηλευτών - Κοινωνικών Λειτουργών

12:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το ΟΑΚΑ… έγινε πλέον TELEKOM CENTER Athens

12:30ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Μεταξά: Σκύλοι θεραπείας ανακουφίζουν τους ογκολογικούς ασθενείς

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Έτοιμη» για νέα επίθεση του Ισραήλ η Τεχεράνη - Ανάπτυξη «νέων και ισχυρότερων πυραύλων» ανακοίνωσε το ιρανικό υπουργείο Άμυνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Πέθανε σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση ο Γάλλος streamer - Τον εξευτέλιζαν και τον κακοποιούσαν

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε άτομο στις γραμμές του ηλεκτρικού στο Νέο Ηράκλειο

12:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους - Η απάντηση Μαρινάκη

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός ο ένας από τους δύο αναβάτες

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η αλήθεια για τον Αφγανό στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Δεν συνελήφθη, αλλά ακυρώθηκε η αίτηση ασύλου του - Παλαιότερο το βίντεο που κυκλοφόρησε

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Νεκρός ο αναβάτης της μηχανής μετά το τροχαίο

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η αποκρυπτογράφηση ενός χάρτη: Γιατί ο Τραμπ ήθελε να τον δει όλος ο πλανήτης και ο... Ζελένσκι;

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Tiffani Thiessen: Πώς η 51χρονη ηθοποιός δοκιμάζει γυμνή κέικ στο Instagram - «Εσύ πώς το τρως;», αναρωτιέται

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν τα 40άρια σε πέντε περιοχές - Πότε θα ξαναπέσει η θερμοκρασία

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό - Άγρια καταδίωξη: Χειροπέδες σε αδίστακτους κακοποιούς - Είχαν πυροβολήσει αστυνομικούς και αρπάξει όπλο από Ταξίαρχο εν αποστρατεία

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Love scam: 19χρονος Κινέζος πουλήθηκε σε κύκλωμα βασανιστών από την «κοπέλα» του - Η απίστευτη ιστορία του

08:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χάος σε συναυλία - Γυναίκα έχυσε κατά λάθος το ποτό της σε θεατή και εκείνος την ξυλοκόπησε άγρια

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα για εξαφάνιση 16χρονης

08:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10+1 επιδόματα για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο - Ποιοι οι δικαιούχοι των 250 ευρώ

13:37LIFESTYLE

Όστιν Μπάτλερ: Έσωσε τη Ζόι Κράβιτζ από «επίθεση» μέλισσας όπως είχε κάνει με την Έμα Στόουν

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό και δεν σταματούσε - Βίντεο ντοκουμέντο

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Η στιγμή που τουρίστρια αρπάζει 14χρονη «πορτοφολού» από την κοτσίδα - Την κράτησε μέχρι να την συλλάβει η αστυνομία

20:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας από το 2027 - Οι μεγάλοι χαμένοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ