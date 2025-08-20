Μάρκο Νίκολιτς: «Σεβασμό στον αντίπαλο και πίστη στις δυνάμεις μας»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Άντερλεχτ και τόνισε πως το ματς στις Βρυξέλλες ξεκινά απ’ το 50-50.

Μάρκο Νίκολιτς: «Σεβασμό στον αντίπαλο και πίστη στις δυνάμεις μας»
Ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση στην Άντερλεχτ, έχει ο Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό έδειξε στη συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός της ΑΕΚ, πριν το πρώτο ματς των play offs του Conference League. Ο Σέρβος τόνισε πως η ομάδα του γίνεται καλύτερη και πως τώρα είναι η ώρα να δείξει τις δυνατότητές της.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς:

«Πρώτος αγώνας των play offs ανάμεσα σε δυο πολύ καλές ομάδες που αξίζουν και οι δυο να είναι στη League Phase αλλά δυστυχώς μόνο μια θα περάσει. Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ ιστορική ομάδα, γίγαντας ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σπουδαία ομάδα από τα παιδικά μου χρόνια μαζί με Πόρτο, Μπενφίκα και Άγιαξ που μεγάλωσα με αυτές τις ομάδες, μπορείς να δεις τους τίτλους της, να νιώσεις την ιστορία της, να το σεβαστείς αυτό αλλά και να προετοιμαστείς για αυτό. Έχω προετοιμάσει την ομάδα, έχουμε πίστη, βελτιωνόμαστε από αγώνα σε αγώνα, έχουμε πολλά να διορθώσουμε αλλά τώρα είναι η ώρα να δείξουμε αυτό που είμαστε. Να ανταγωνιστούμε σκληρά και να παίξουμε 90 λεπτά με πλήρη εστίαση, να σεβαστούμε το αγωνιστικό μας πλάνο και πίστη στις δυνατότητές μας και με αυτοπεποίθηση σε αυτό το ιστορικό γήπεδο να παίξουμε έξυπνα, ισορροπημένα, έξυπνα και με υπομονή».

Τι αγωνιστικές διαφορές έχει η Άντερλεχτ σε σχέση με άλλες ομάδες;

«Σε κάθε γύρο θα ανεβαίνει το επίπεδο των αντιπάλων. Η Χάποελ Μπερ Σεβά και ο Άρης Λεμεσού ήταν πολύ καλές ομάδες για το επίπεδο της διοργάνωσης όταν έγινε η κλήρωση, τώρα όταν περάσαμε αυτές τις ομάδες είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι. Το ίδιο και η Άντερλεχτ, πέρασε Χάκεν και Σερίφ Τιρασπόλ, είναι ομάδα με καλό προπονητή και καλούς νέους κι έμπειρους παίκτες όπως ο Ντόλμπεργκ και ο Αζάρ, η Άντερλεχτ είναι μεγαλύτερη ομάδα και πιο δυνατός αντίπαλος σε σχέση με τους δυο προηγούμενους γύρους. Πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Είναι πολύ επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις με καλούς παίκτες, εξαιρετικά οργανωμένοι όταν έχουν τις κατοχές και πολλή ποιότητα, δεν θα πω άλλα δημοσίως».

Είναι κέρδος για την ομάδα ότι βγάζει χαρακτήρα με αντιπάλους επιπέδου ενώ ακολουθεί η πρεμιέρα του πρωταθλήματος;

«Δεν θέλαμε την αναβολή της πρεμιέρας αλλά τώρα θα μιλήσω για την Άντερλεχτ που αξίζει την συγκέντρωσή μας, εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Αντιμετωπίσαμε δυο δύσκολους αντιπάλους που μας βοήθησαν να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, αν περάσουμε στην επόμενη φάση θα ισχύει πολλαπλά. Στο αυριανό ματς ξεκινάμε από το 50-50, αυτή είναι η σωστή νοοτροπία καθώς πρόκειται για αθλητές, επαγγελματίες και πρέπει να δείχνεις σεβασμό στον αντίπαλο και πίστη στις δυνατότητες».

