Η «Ένωση» καλύτερα να ξεπεράσει το τελευταίο από τρία εμπόδια που είχε το καλοκαίρι για να πετύχει τον πρώτο στόχο της στη νέα σεζόν.

Η ΑΕΚ θα δώσει μάχη με την Άντερλεχτ, με το διακύβευμα να είναι πολύ μεγάλο, καθώς κρίνεται η παρουσία στη League Phase της διοργάνωσης και κατ’ επέκταση η ευρωπαϊκή συνέχεια.

Πιθανός αποκλεισμός θα ολοκληρώσει εδώ τη φετινή εκτός συνόρων πορεία της, κάτι που δεν θέλει κανείς στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο. Όλα αυτά απέναντι σε μια ομάδα ισχυρή και με «βαρύ» όνομα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στη διάθεσή του και τον Ελίασον που ακολούθησε την αποστολή στο Βέλγιο. Εκτός έμειναν οι Περέιρα και Μαρσιάλ που έχουν θέματα τραυματισμών.

Το 1-0

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Άντερλεχτ - ΑΕΚ

Διαβάστε επίσης