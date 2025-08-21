LIVE Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-0: Ο Ντόλμπεργκ με δυνατό σουτ νίκησε τον Στρακόσα! - Δείτε το γκολ

Δείτε LIVE την εξέλιξη του πρώτου αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, για τα playoffs του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

Άντερλεχτ - ΑΕΚ LIVE
AEK FC
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Ένωση» καλύτερα να ξεπεράσει το τελευταίο από τρία εμπόδια που είχε το καλοκαίρι για να πετύχει τον πρώτο στόχο της στη νέα σεζόν.

Η ΑΕΚ θα δώσει μάχη με την Άντερλεχτ, με το διακύβευμα να είναι πολύ μεγάλο, καθώς κρίνεται η παρουσία στη League Phase της διοργάνωσης και κατ’ επέκταση η ευρωπαϊκή συνέχεια.

Πιθανός αποκλεισμός θα ολοκληρώσει εδώ τη φετινή εκτός συνόρων πορεία της, κάτι που δεν θέλει κανείς στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο. Όλα αυτά απέναντι σε μια ομάδα ισχυρή και με «βαρύ» όνομα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στη διάθεσή του και τον Ελίασον που ακολούθησε την αποστολή στο Βέλγιο. Εκτός έμειναν οι Περέιρα και Μαρσιάλ που έχουν θέματα τραυματισμών.

Το 1-0

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Άντερλεχτ - ΑΕΚ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:08LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε για πρώτη φορά επίσημες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Η Ιταλία απορρίπτει την πολιτική εποικισμών του Ισραήλ

21:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 0-0 B' Ημίχρονο

21:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τουρκική μαφία: Ποιος είναι ο «Ρειζ» και οι υπόλοιποι Τούρκοι που ζούσαν χλιδάτα στην Ελλάδα

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Γουινέα: Τουλάχιστον 15 νεκροί από κατολίσθηση

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ: Στο 15% οι δασμοί σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, φάρμακα και ημιαγωγούς

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία του 16ου αιώνα - Πώς θα πάρουν οι Έλληνες την Πόλη ξανά

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ βγαίνει για… περιπολία στους δρόμους της Ουάσινγκτον μαζί με την Εθνοφρουρά

21:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-0: Ο Ντόλμπεργκ με δυνατό σουτ νίκησε τον Στρακόσα! - Δείτε το γκολ

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Άμεση έναρξη συνομιλιών για την απελευθέρωση των ομήρων και το τέλος του πολέμου»

21:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας σε πρώτο πρόσωπο: Ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου - Μου λείπει η ενεργός πολιτική 

21:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Σάββατο η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

20:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Νέο «χτύπημα» Ιβανίσεβιτς: «Εξαιρετικός τενίστας ο Τσιτσιπάς, αλλά περνά ψυχική κρίση»

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στη Σύμη - Πυροσβέστες μεταφέρονται με πλωτά του Λιμενικού

20:51ΚΟΣΜΟΣ

«Τελικός στόχος», η πόλη της Γάζας - Το Ισραήλ ξεκίνησε βομβαρδισμούς πριν την εισβολή, διαπραγματεύσεις για τους ομήρους θέλει ο Νετανιάχου

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Αρναουτάκης: «Τρεις δομές προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη, τίποτα άλλο»

20:26ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα  

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας εξπρές από αύριο στη χώρα - Πόσο θα κρατήσει, πού θα κάνει 40αρια

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Λευτέρη Σούσου μέχρι τέλος του μήνα - Η πρώτη τάση για Σεπτέμβρη

20:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Με 4-2-3-1 και Κουτέσα, Κοϊτά εξτρέμ – Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

21:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας σε πρώτο πρόσωπο: Ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου - Μου λείπει η ενεργός πολιτική 

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία του 16ου αιώνα - Πώς θα πάρουν οι Έλληνες την Πόλη ξανά

19:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση «βόμβα» του Πρωτοδικείου - Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Στο ψυχιατρείο ο γνωστός ράπερ Lil Nas X - Κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου - Ποια εδάφη «παραχωρεί» για συμφωνία

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

20:51ΚΟΣΜΟΣ

«Τελικός στόχος», η πόλη της Γάζας - Το Ισραήλ ξεκίνησε βομβαρδισμούς πριν την εισβολή, διαπραγματεύσεις για τους ομήρους θέλει ο Νετανιάχου

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο - Εδώ νοσηλευόταν ο τραγουδιστής

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Αυτοκτόνησε πέφτοντας με αλεξίπτωτο η 32χρονη

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Πώς βλέπει ένας σχιζοφρενής τον κόσμο

19:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το αγαπημένο αντικείμενο που πήρε μαζί του στο Δρομοκαΐτειο

21:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τουρκική μαφία: Ποιος είναι ο «Ρειζ» και οι υπόλοιποι Τούρκοι που ζούσαν χλιδάτα στην Ελλάδα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο σε κρουαζιερόπλοιο για κοτομπουκιές - Το απίστευτο βίντεο με μπουνιές και κλωτσιές

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ - Οι δραματικές προσπάθειες με το ΚΑΡΠΑ

19:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ - Πότε θα κυκλοφορήσουν

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τον Σεπτέμβριο - Δυσάρεστα νέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ