Ολυμπιακός: Με Μαρτίνς, χωρίς Γιάρεμτσουκ στην πρεμιέρα με Αστέρα

Την πρώτη του αποστολή για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του Ολυμπιακού στη νέα σεζόν ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ζέλσον Μαρτίνς
Ο Πορτογάλος μέσος είναι στην αποστολή των "ερυθρόλευκων" για το ματς με τους Αρκάδες
Eurokinissi Sports
Ο Βάσκος τεχνικός έχει στη διάθεσή του τον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος είχε αποχωρήσει με μυικό πρόβλημα στο φιλικό του Βερολίνου κόντρα στην Ουνιόν, εν αντιθέσει με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το δικό του πρόβλημα τραυματισμού.

Παράλληλα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχει για πρώτη φορά και ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τον Αστέρα Aktor. Ακόμα, εκτός βρίσκονται και οι Ρεμί Καμπελά και Γκάμπριελ Στρεφέτσα, οι οποίοι είναι τιμωρημένοι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την Παρασκευή (22/08) την προετοιμασία τους για την πρεμιέρα της Super League με μία πρωινή προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη και στην συνέχεια, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Γιαζίτσι, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Αγγελάκης.

https://www.instagram.com/p/DNqBkW0twJ_/

