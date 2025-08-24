Πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο
Στην ιστορική έδρα των «πράσινων» προπονήθηκε το «τριφύλλι», με τον Πορτογάλο να δουλεύει για πρώτη φορά με τους συμπαίκτες του.
Ανακοινώθηκε και δεν έχασε χρόνο ο Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος άσος το απόγευμα της Κυριακής (24/8) προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά. Με το πρόγραμμα μάλιστα να διεξάγεται στη Λεωφόρο, στην ιστορική έδρα του «τριφυλλιού».
Χαρακτηριστικά η ενημέρωση των «πράσινων» αναφέρει:
«Στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στο “Απόστολος Νικολαΐδης”, έγινε την Κυριακή το απόγευμα η πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με το Τριφύλλι.
Οι Πράσινοι προπονήθηκαν στη Λεωφόρο, με τους νεοφερμένους να παίρνουν γεύση από το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί η ομάδα στους αγώνες των εγχώριων διοργανώσεων.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με τακτική. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τζούριτσιτς, ενώ θεραπεία έκανε ο Γεντβάι».