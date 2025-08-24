Πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο

Ανακοινώθηκε και δεν έχασε χρόνο ο Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος άσος το απόγευμα της Κυριακής (24/8) προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά. Με το πρόγραμμα μάλιστα να διεξάγεται στη Λεωφόρο, στην ιστορική έδρα του «τριφυλλιού».

Χαρακτηριστικά η ενημέρωση των «πράσινων» αναφέρει:

«Στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στο “Απόστολος Νικολαΐδης”, έγινε την Κυριακή το απόγευμα η πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με το Τριφύλλι.

Οι Πράσινοι προπονήθηκαν στη Λεωφόρο, με τους νεοφερμένους να παίρνουν γεύση από το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί η ομάδα στους αγώνες των εγχώριων διοργανώσεων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με τακτική. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τζούριτσιτς, ενώ θεραπεία έκανε ο Γεντβάι».