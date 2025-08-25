Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στέλνουν Μπεράλντο οι Γάλλοι

Λίγο μετά την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες και στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κινούνται για την πραγματοποίηση μιας ακόμα μεγάλης μεταγραφής.

Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα ο Παναθηναϊκός είναι στο... κυνήγι του Λούκας Μπεράλντο ο οποίος βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο έμπειρος παίκτης δεν βρίσκεται στα πλάνα του Λουίς Ενρίκε και βρίσκεται σε αναζήτηση μίας νέας ομάδας στην οποία θα πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής.

Μεταξύ των ομάδων που είναι στο κάδρο για την απόκτησή του βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, πράγμα το οποίο έκανε γνωστό γαλλική ιστοσελίδα που ασχολείται κατά κύριο λόγο με το ρεπορτάζ των Παριζιάνων.

Συγκεκριμένα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο παίκτης έχει προσφερθεί στους Πράσινους, ωστόσο η υπόθεσή του δεν είναι τόσο εύκολη, καθώς θα πρέπει πρώτα να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.

PSG : Luis Enrique pose une grosse condition pour le départ de Lucas Beraldo - Clique pour découvrir cette info !!! https://t.co/8zuAaLXfXY Le Paris Saint-Germain envisage de céder Lucas Beraldo au Panathinaïkos, mais l’entraîneur Luis Enrique pose une **condition stricte : un … — Sport.fr (@FilSport) August 24, 2025

