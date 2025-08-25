Europa League, Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Ο Πελίτο διαιτητής της ρεβάνς
Ο Ιρφάν Πελίτο από την Βοσνία θα σφυρίξει την ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία.
Την Πέμπτη (28/08) στις 20:00 οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τους Τούρκους στην Σαμψούντα με στόχο την υπεράσπιση της νίκης 2-1 στον πρώτο αγώνα των play offs του Europa League, που θα δώσει το «εισιτήριο» για τη League Phase στον Παναθηναϊκό.
Η UEFA ανακοίνωσε τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος είναι ο Ιρφάν Πελίτο από τη Βοσνία. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς και Νταβόρ Μπέλιο.
Τέταρτος ορίστηκε ο Μίλος Γκίγκοβιτς και αυτός από την Βοσνία, ενώ στο VAR θα είναι οι Πολ Βαν Μπόελεκ και Ρόμπιν Χένσγκενς, αμφότεροι από την Ολλανδία.
