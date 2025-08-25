ΠΑΟΚ: Υπέγραψε για 4 χρόνια ο Ζαφείρης και ανακοινώνεται με μια... έκπληξη - Βίντεο

Ο Χρήστος Ζαφείρης βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8), με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να του επιφυλάσσουν αποθεωτική υποδοχή.

Η κάμερα του Δικέφαλου παρουσίασε τις στιγμές λατρείας που εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Εν συνεχεία, ο 22χρονος διεθνής χαφ βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Εκεί βρέθηκε και η οικογένεια του νεαρού ποδοσφαιριστή, με τον Ζαφείρη να υπογράφει το 4ετές συμβόλαιό του και να ολοκληρώνει και το βίντεο της παρουσίασής του, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες συμμετείχε και ο.... Ζαφείρης Μελάς!

Λίγο μετά τις 22:00 αποχώρησε από το γήπεδο της Τούμπας, όπου και πάλι τον περίμεναν αρκετοί οπαδοί του ΠΑΟΚ, για μια φωτογραφία κι ένα αυτόγραφο.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Ζαφείρη από την 1η Ιανουαρίου 2026, ωστόσο ο Δικέφαλος συνεχίζει να παλεύει το ενδεχόμενο να τον φέρει από την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο στην Τούμπα.