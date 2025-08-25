ΠΑΟΚ - Μεταγραφές: Παροξυσμός από χιλιάδες φιλάθλους κατά την άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη - Βίντεο

Το γήπεδο της Τούμπας θύμισε για μερικές ώρες το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Πάνω από δύο χιλιάδες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν εκεί προκειμένου να υποδέχθουν με εντυπωσιακό τρόπο τον Χρήστο Ζαφείρη.

Ο Έλληνας μέσος «προσγειώθηκε» λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και λίγο αργότερα έκανε την εμφάνισή του στην έξοδο των αφίξεων, προκαλώντας παροξυσμό στους οπαδούς του «Δικέφαλου».

01 06 Πηγή: INTIME SPORTS 02 06 Πηγή: INTIME SPORTS 03 06 Πηγή: INTIME SPORTS 04 06 Πηγή: INTIME SPORTS 05 06 Πηγή: INTIME SPORTS 06 06 Πηγή: INTIME SPORTS

Ο 22χρονος διεθνής Έλληνας μέσος θα οριστικοποιήσει εν συνεχεία τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Ζαφείρη από την 1η Ιανουαρίου 2026, ωστόσο ο Δικέφαλος συνεχίζει να παλεύει το ενδεχόμενο να τον φέρει από την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο στην Τούμπα.

Δείτε βίντεο από την άφιξη του διεθνή άσου: