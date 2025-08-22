ΠΑΟΚ: Τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφείρης – Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του

Η μεγάλη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, είναι γεγονός. Ο νεαρός Έλληνας διεθνής, θα φορά τη φανέλα του «δικέφαλου» από την 1η Ιανουαρίου. Μέχρι τότε θα είναι στους Τσέχους όπως συμφωνήθηκε.

Ο 22χρονος αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Δευτέρα 25/8. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το τυπικό κομμάτι του deal, με τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές των συμβολαίων.

Η συμφωνία έφτασε στα 12.000.000 ευρώ, ποσό που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στους Τσέχους για την απόκτηση του Ζαφείρη. Κάνοντας τον νεαρό την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του.