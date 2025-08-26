ΠΑΟΚ - Μεταγραφές: Πρόταση στην Τζένοα για τον Βολιάκο

Ο ΠΑΟΚ θέλει δανεικό από την Τζένοα τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό, Αλεσάντρο Βολιάκο.

Newsbomb

ΠΑΟΚ - Μεταγραφές: Πρόταση στην Τζένοα για τον Βολιάκο
ANSA-EPA/Simone Arveda
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον κεντρικό αμυντικό της Τζένοα, Αλεσάντρο Βολιάκο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Λούκα Ντι Μάρτζιο, έφερε στο φως της δημοσιότητας το θέμα, το οποίο ισχύει, καθώς οι «ασπρόμαυροι» θέλουν δανεικό τον 26χρονο, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον, επίσης, από Πίζα και Κάλιαρι.

Γεννημένος στις 13 Σεπτεμβρίου του 1998 στην επαρχία Άκουβιβα ντελε Φόντι, νότια του Μπάρι, ο Βολιάκο εντάχθηκε στις ακαδημίες της Γιουβέντους από το 2013. Πέρασε από όλες τις «μικρές» ηλικιακά ομάδες της «Γηραιάς Κυρίας», χωρίς όμως να αγωνιστεί στην πρώτη.

Ακολούθησαν δανεισμοί σε Πάντοβα (1 συμμετοχή) και Πορντενόνε (59 συμμετοχές/1 ασίστ), για να μετακομίσει τον Αύγουστο του 2021 στη Γένοβα έναντι 2.000.000 ευρώ, όπου και παραμένει έχοντας συμβόλαιο με την Τζένοα (64 συμμετοχές/2 γκολ/2 ασίστ) ως το 2027.

Στο διάστημα αυτό, ο ύψους 1,86μ. αμυντικός δόθηκε δανεικός σε Μπενεβέντο (30 συμμετοχές) και Πάρμα (10 συμμετοχές) ενώ έχει περάσει από όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Ιταλίας, από την Κ15 ως την Κ21.

Σύμφωνα με τη γνωστή ιστοσελίδα transfermarkt.com, ο Βολιάκο που έχει παίξει τα περισσότερα ματς της επαγγελματικής του καριέρας στη Serie B (102) και λιγότερα στη Serie A (42) κοστολογείται στα 2,8 εκ. ευρώ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Άγριο ξύλο οδηγού με επιβάτη σε αστικό λεωφορείο στη Βάρη - «Μα...α θα σε ισοπεδώσω»

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αγορές «πυροβολούν» τα γαλλικά assets – Yπό πίεση μετοχές και ομόλογα

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Εθνική Οδό Διστόμου -Λιβαδειάς

12:12ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Υφαντής: Η στρατηγική συμφωνία με τη Νίκας και η ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Μιντιακοί κολοσσοί της Ιαπωνίας εναντίον ΑΙ: Nikkei και Asahi μήνυσαν την Perplexity για λογοκλοπή

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες στην Αριζόνα: Τεράστια αμμοθύελλα «κατάπιε» το Φοίνιξ - Δείτε βίντεο

12:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Οι αγώνες ρεβάνς των ελληνικών ομάδων με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Ισπανίδα ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί σε ηλικία 42 ετών

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Βέτο στα επιδόματα για Ουκρανούς πρόσφυγες άσκησε ο πρόεδρος της Πολωνίας

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Αποκάλυψε ποιος είπε πρώτος «σ' αγαπώ» όταν γνώρισε τον πρίγκιπα Χάρι

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Ανθρωποκυνηγητό στην Αυστραλία: Ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς - Τους έστησε ενέδρα - Διέφυγε μαζί με μέλη της οικογένειάς του

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Κρυμμένο βιβλίο της CIA αποκαλύπτει πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος - Η θεωρία της καταστροφής

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληξη από την αστυνομία του Έξετερ: Επετειακό σήμα με UFO για τα 60 χρόνια από τον «θρύλο»του 1965

11:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Μεταγραφές: Πρόταση στην Τζένοα για τον Βολιάκο

11:15ΚΟΣΜΟΣ

«Πρόθυμος» για συνάντηση και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ - «Έχουμε εξαιρετική σχέση»

11:13LIFESTYLE

Αναστασία: Ξεφαντώνει με Ικαριώτικο στην Πάρο σε νυχτερινή της έξοδο - Βίντεο

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

11:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη: Ανοίγουμε δημοτικό σχολείο στην Ψέριμο για τους δύο μαθητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Ισπανίδα ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί σε ηλικία 42 ετών

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Κρυμμένο βιβλίο της CIA αποκαλύπτει πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος - Η θεωρία της καταστροφής

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Εθνική Οδό Διστόμου -Λιβαδειάς

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Πατέρας έχει εξαφανιστεί εδώ και τρία χρόνια μαζί με τα παιδιά του - Κρύβεται στην άγρια φύση - Η απίστευτη ιστορία του «ανθρώπου των θάμνων»

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Γυναίκα έχασε τη ζωή της γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας - Η απάντηση Γεωργιάδη

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Λιμενικοί «δίνουν μάχη» να σταματήσουν τους απονεριστές που βουτούν πίσω από τα πλοία - Δείτε βίντεο

10:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καισαριανή: Εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων - Έρευνες της Ασφάλειας για το πρόσωπο που είχε το υλικό

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες στην Αριζόνα: Τεράστια αμμοθύελλα «κατάπιε» το Φοίνιξ - Δείτε βίντεο

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Μοντέλο δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία από μετανάστες ενώ προστάτευε γυναίκες: «Πού είναι ο νόμος; Πού είναι το κράτος;», φώναζε

10:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα χέρια της Υφαντής η αλλαντοβιομηχανία Νίκας - Ανακοινώθηκε η συμφωνία

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία και καταιγίδες

09:41TRAVEL

Τέσσερις μαγευτικές παραλίες της Αττικής για τις τελευταίες βουτιές του Αυγούστου

09:11WHAT THE FACT

Πραγματικός Aquaman κράτησε την αναπνοή του κάτω από το νερό για 29 λεπτά και κατέρριψε ρεκόρ Γκίνες

11:13LIFESTYLE

Αναστασία: Ξεφαντώνει με Ικαριώτικο στην Πάρο σε νυχτερινή της έξοδο - Βίντεο

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

09:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Φανουρίου 2025: Πότε γιορτάζεται - Πότε φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ