Conference League, Νίκολιτς: «Να μην δώσουμε δώρα στον αντίπαλο»

Η ΑΕΚ θα πρέπει να παίξει έξυπνα, σταθερά και ανταγωνιστικά, αποφεύγοντας τα λάθη που μπορεί να εκμεταλλευτεί η Άντερλεχτ, όπως τόνισε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Μάρκο Νίκολιτς
Ο κόουτς της Ένωσης μίλησε για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ
Ο κόουτς της Ένωσης μίλησε στην συνέντευξη Τύπου πριν τη ρεβάνς στην «OPAP Arena» και μίλησε για τις απουσίες που αντιμετωπίζει, αλλά και κάποιες επιστροφές που περιμένει. Πάντως, ξεκαθάρισε πως η ομάδα του θα πρέπει να αποφύγει τα… δώρα στον αντίπαλο.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος κόουτς μίλησε για:

Τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ: «Καλησπέρα σε όλους, φτάσαμε στην τελευταία εβδομάδα του ευρωπαϊκού καλοκαιριού, αφήσαμε πίσω δυο δύσκολους αντιπάλους και το πρώτο ματς με την Άντερλεχτ, έχουμε έναν δυνατό αντίπαλο μπροστά μας, είναι ιστορικός σύλλογος, μεγάλωσα με την Άντερλεχτ, τώρα έχουν μια πολύ καλή ομάδα με νέα ταλέντα και έμπειρους παίκτες. Αν κάποιος μας προσέφερε πριν 1,5-2 μήνες να παίζουμε εντός έδρας την πρόκριση στη League Phase, όλοι θα το υπέγραφαν. Αναμένω γεμάτο γήπεδο, δυνατή υποστήριξη, να παίξουμε έξυπνα, σταθερά κι ανταγωνιστικά, χωρίς λάθη, ο αντίπαλος δεν επιτρέπει καμία χαλάρωση στις μονομαχίες και λάθη γιατί αυτό ήταν που ήταν πρόβλημα για εμάς στο πρώτο παιχνίδι και τώρα μπορούν να τιμωρηθούν, δεν είναι ώρα να δώσουμε δώρα στον αντίπαλο. Είμαστε έτοιμοι, καλά πνευματικά, να είμαστε σταθεροί, θα είναι παιχνίδι νεύρων, νοοτροπίας και έχουμε καλή ευκαιρία να πάρουμε αποτέλεσμα και να είμαστε στη League Phase, είμαστε ένα βήμα μακριά».

Το αν το αυριανό ματς είναι παραπάνω από τη μισή χρονιά κι αν οι προηγούμενοι γύροι δυνάμωσαν πνευματικά την ΑΕΚ: «Σίγουρα οι προηγούμενοι δύο γύροι μας δυνάμωσαν. Το Άντερλεχτ-ΑΕΚ δεν είναι παιχνίδι για πλέι οφ, είναι ομάδες που πρέπει να είναι στη League Phase, είναι και οι δυο ιστορικές ομάδες, δυστυχώς η μια πρέπει να αποκλειστεί, ελπίζω εμείς να περάσουμε. Όχι δεν είναι η μισή σεζόν το αυριανό παιχνίδι, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι αλλά εφόσον έχουμε ένα πρότζεκτ με διοίκηση και νέους παίκτες, δεν θα εστιάσουμε σε μια πρόκριση ότι αν δεν έρθει θα χαθεί η μισή σεζόν».

Τους αμφίβολους παίκτες: «Όλοι ξέρουν ότι δεν παίζει ο Μάνταλος κι έχουμε κάποιους παίκτες με τραυματισμούς, κάποιοι θα είναι έτοιμοι για το αυριανό ματς, κάποιοι δεν θα είναι, έχω φτιάξει την εικόνα της αυριανής ενδεκάδας».

Το αν θέλει διαφορετικό ρυθμό στο αυριανό παιχνίδι λόγω και των απουσιών: «Ναι υπάρχουν σημαντικοί παίκτες που ελέγχουν τον ρυθμό θα απουσιάσουν αλλά αυτό δίνει την ευκαιρία να κάνουν το ίδιο αυτοί που θα παίξουν. Έχω πει ότι η Άντερλεχτ είναι δυνατή ομάδα, περιμένω ανάλογο ματς με το πρώτο παιχνίδι με τη διαφορά ότι παίζουμε στην έδρα μας οπότε θα έχουμε μια έξτρα ώθηση, γήπεδα όπως η Αγιά Σοφιά μπορούν να σε ωθήσουν ακόμα περισσότερο σε τέτοια παιχνίδια. Σίγουρα θα παίξουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες, στις Βόρειες χώρες παίζουν με ένταση, εδώ παίζουν αλλιώς πιο τεχνικά, αλλιώς παίζεις με 13 βαθμούς στο Βέλγιο κι αλλιώς με 33 στην Αθήνα. Είμαστε μαζί εδώ και 3 μήνες και είναι ένα νέο πρότζεκτ, είμαστε σε καλό δρόμο με μικρά βήματα, έχω εμπειρία και μπορώ να νιώσω πότε όλοι δίπλα μου δουλεύουν και πιστεύουν. Έχουμε κάποιες σημαντικές στιγμές στη σεζόν όπως το αυριανό ματς, η σεζόν δεν τελειώνει τον Αύγουστο, τα συμπεράσματα βγαίνουν στο τέλος της χρονιάς, βελτιωνόμαστε κάθε μέρα».

