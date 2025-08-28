ΠΑΟΚ – Ριέκα: Συνοδεία Σαββίδη η αποστολή, βασικός ο Ντεσπόντοφ

Στην Τούμπα για το ματς του ΠΑΟΚ με την Ριέκα, τη ρεβάνς των play offs του Europa League, βρίσκεται ο Ιβάν Σαββίδης. Ο ισχυρός άνδρας του «δικέφαλου» μάλιστα, συνόδεψε την αποστολή της ομάδας της Θεσσαλονίκης, για να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές πριν την προσπάθειά τους να ανατρέψουν την ήττα με 1-0 στην Κροατία.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου αναφορικά με την ενδεκάδα που επέλεξε, επιβραβεύει τον Ντεσπόντοφ για το γκολ-νίκη κόντρα στην ΑΕΛ. Ο Βούλγαρος είναι στο βασικό σχήμα του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Παβλένκα. Στην άμυνα Κένι, Κεντζιόρια, Μιχαηλίδης, Μπάμπα. Μπροστά τους οι Οζντόεφ και Μεϊτέ. Ο Κωνσταντέλιας σε ελεύθερο ρόλο, Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, με τον Τσάλοβ κορυφή στην επίθεση.