ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Μπιάνκο με επικό βίντεο εμπνευσμένο από την ταινία «The Italian Job»

Παίκτης του ΠΑΟΚ και επίσημα είναι ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, με τον 22χρονο Ιταλό να πρωταγωνιστεί στο επικό βίντεο της παρουσίασής του.

Ένα ακόμη εκπληκτικό βίντεο παρουσίασης από τον ΠΑΟΚ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αλεσάντρο Μπιάνκο από τη Φιορεντίνα, με τη μορφή δανεισμού, με οψιόν αγοράς.

Ο Ιταλός μέσος, που θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 22, πρωταγωνιστεί σε μια σκηνή βγαλμένη από την γνωστή ταινία «The Italian Job», με τους Μαρκ Γουόλμπεργκ, Τζέισον Στέιθαμ, Σαρλίζ Θερόν και Έντουαρντ Νόρτον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεσάντρο Μπιάνκο από τη Φιορεντίνα, με τη μορφή δανεισμού, με οψιόν αγοράς. Ο Ιταλός μέσος θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 22.

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο γεννήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2002 στο Τορίνο της Ιταλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την ακαδημία της Ορμπασάνο Γκαμπέτο και στη συνέχεια αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής των Τορίνο και Τσισόλα, πριν ενταχθεί στη Φιορεντίνα το 2018.

Από τη σεζόν 2021‑22 έως και το 2024‑25 κατέγραψε 16 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Φιορεντίνα, πριν και ανάμεσα στους δανεισμούς του σε Ρετζιάνα και Μόντσα.

Το καλοκαίρι του 2023 δόθηκε δανεικός στη Ρετζιάνα, όπου πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν στη Serie B με 37 συμμετοχές, 2 γκολ και 2 ασίστ.

Ακολούθησε ο δανεισμός του στη Μόντσα για τη σεζόν 2024‑25, με την οποία κατέγραψε 35 συμμετοχές και 1 γκολ.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Ιταλίας από την U18 έως και την U21, φτάνοντας τις 13 συμμετοχές και σημειώνοντας 1 γκολ.

Καλώς ήρθες, Αλεσάντρο!".

