Εθνική Ελλάδας: «Στόχος η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο» - Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκινάει με δύο εντός έδρας ματς κόντρα σε Λευκορωσία (05/09) και Δανία (08/09).

Οι διεθνείς συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα (01/09) και πραγματοποίησαν την πρώτη προπόνησή τους, ενόψει των δύο αναμετρήσεων στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για το ξεκίνημα στα προκριματικά και δεν έκρυψε φυσικά ότι στόχος κι επιθυμία είναι η παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Για τα δύο πρώτα ματς κι αν υπάρχει προβληματισμός για την ετοιμότητα των παικτών, αφού είναι αρχή της σεζόν: «Ο επόμενος στόχος μας είναι αυτά τα προκριματικά και η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι νέα πρόκληση για μας και θα χρειαστεί μία μεγάλη αγωνιστική προσπάθεια για να τα καταφέρουμε. Είναι λογικό να έχουμε προβληματισμούς για την κατάσταση των παικτών και τον βαθμό ετοιμότητας, διότι βρισκόμαστε όλοι στο ξεκίνημα μίας σεζόν. Έχουμε δύο ματς στην έδρα μας, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε και να ξεκινήσουμε καλά. Θα χρειαστεί πολλή προσοχή κι αυτοσυγκέντρωση και να εκμεταλλευτούμε τις 2-3 μέρες που έχουμε μπροστά μας για να προετοιμαστούμε».

Για τον κόσμο: «Τον τελευταίο χρόνο είχαμε μεγάλη παρουσία φιλάθλων σε όλα τα ματς. Και στο Nations League και στα φιλικά. Πιστεύω το ίδιο θα γίνει και στα δύο πρώτα ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Είμαστε συνηθισμένοι πλέον να παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο. Αισθανόμαστε την υποστήριξή τους και τη διάθεση να μας βοηθήσουν κι ελπίζω να είναι από τα όμορφα βράδια, όπως ήταν και τα προηγούμενα».

