Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: «Πέρασε» με Βλάχοβιτς από τη Ρίγα η Σερβία
Με το «τρίποντο» έφυγε από τη Ρίγα η Σερβία, επικρατώντας 1-0 της Λετονίας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 11ου ομίλου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Ντούσαν Βλάχοβιτς στο 12ο λεπτό, ενώ για τους «πλάβι» στο αρχικό σχήμα ήταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, αλλά και ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ, με τον τελευταίο να σκοράρει μ’ έναν… κεραυνό στο 28’ αλλά ήταν εκτεθειμένος και ακυρώθηκε.
Πλέον, η Σερβία στρέφει την προσοχή της στο ντέρμπι κορυφής της επόμενης αγωνιστικής με την Αγγλία στο Βελιγράδι, με τα «Τρία Λιοντάρια» να υποδέχεται το απόγευμα του Σαββάτου (06/09) στις 19:00 την Ανδόρρα στο «Βίλα Παρκ».
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της ημέρας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026:
6ος όμιλος
- 19:00 Αρμενία - Πορτογαλία
- 21:45 Ιρλανδία - Ουγγαρία
Η βαθμολογία
- Αρμενία 0
- Ουγγαρία 0
- Πορτογαλία 0
- Ιρλανδία 0
8ος όμιλος
- 21:45 Σαν Μαρίνο - Βοσνία
- 21:45 Αυστρία - Κύπρος
- Ρεπό: Ρουμανία
Η βαθμολογία (σε 4 ματς)
- Βοσνία 9 -3 αγ.
- Αυστρία 6 -2 αγ.
- Ρουμανία 6
- Κύπρος 3 -3 αγ.
- Σαν Μαρίνο 0
11ος Όμιλος
- Λετονία - Σερβία 0-1
- 19:00 Αγγλία - Ανδόρρα
- Ρεπό: Αλβανία
Η βαθμολογία (σε 4 ματς)
- Αγγλία 9 -3 αγ.
- Σερβία 7 -3 αγ.
- Αλβανία 5
- Λετονία 4
- Ανδόρρα 0