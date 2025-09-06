Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: «Πέρασε» με Βλάχοβιτς από τη Ρίγα η Σερβία

Το τέρμα του Βλάχοβιτς έκανε τη διαφορά

Το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Ντούσαν Βλάχοβιτς στο 12ο λεπτό, ενώ για τους «πλάβι» στο αρχικό σχήμα ήταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, αλλά και ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ, με τον τελευταίο να σκοράρει μ’ έναν… κεραυνό στο 28’ αλλά ήταν εκτεθειμένος και ακυρώθηκε.

Vlahovic GOL



Πλέον, η Σερβία στρέφει την προσοχή της στο ντέρμπι κορυφής της επόμενης αγωνιστικής με την Αγγλία στο Βελιγράδι, με τα «Τρία Λιοντάρια» να υποδέχεται το απόγευμα του Σαββάτου (06/09) στις 19:00 την Ανδόρρα στο «Βίλα Παρκ».

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της ημέρας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026:

6ος όμιλος

19:00 Αρμενία - Πορτογαλία

21:45 Ιρλανδία - Ουγγαρία

Η βαθμολογία

Αρμενία 0 Ουγγαρία 0 Πορτογαλία 0 Ιρλανδία 0

8ος όμιλος

21:45 Σαν Μαρίνο - Βοσνία

21:45 Αυστρία - Κύπρος

Ρεπό: Ρουμανία

Η βαθμολογία (σε 4 ματς)

Βοσνία 9 -3 αγ. Αυστρία 6 -2 αγ. Ρουμανία 6 Κύπρος 3 -3 αγ. Σαν Μαρίνο 0

11ος Όμιλος

Λετονία - Σερβία 0-1

19:00 Αγγλία - Ανδόρρα

Ρεπό: Αλβανία

Η βαθμολογία (σε 4 ματς)

Αγγλία 9 -3 αγ. Σερβία 7 -3 αγ. Αλβανία 5 Λετονία 4 Ανδόρρα 0

