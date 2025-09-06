ΠΑΟΚ: Πλήγμα με Ντεσπόντοφ - Εκτός για περίπου έναν μήνα

Μόνο… θετικά δεν ήταν τα νέα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Ο διεθνής άσος επέστρεψε προ ημερών στην Θεσσαλονίκη, αποχωρώντας από την εθνική ομάδα της χώρας του, ούτως ώστε να εξεταστεί από τους ιθύνοντες του ιατρικού τιμ του «Δικέφαλου του Βορρά» για να φανεί ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ έχει υποστεί θλάση στον τετρακέφαλο, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, ήτοι αναμένεται να επιστρέψει στη δράση στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ο Βούλγαρος θα χάσει τα ματς με ΟΦΗ και Παναιτωλικό για τη Super League αλλά και με τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο Ελλάδας, ενώ κάνει αγώνα… δρόμου για να είναι έτοιμος μετά την επόμενη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Από εκεί και πέρα, ο Μαντί Καμαρά συνέχισε την θεραπεία του, ενώ οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν κανονικά, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει οικογενειακό δίτερμα υψηλής έντασης. Την Κυριακή (07/09) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα έχουν ρεπό και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις από τη Δευτέρα (08/09).

