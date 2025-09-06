Φενέρμπαχτσε: Ετοιμάζει… βόμβα με Ζιντάν! «Συμφώνησε για τον πάγκο»

Ακόμα μια μεγάλη «βόμβα» ετοιμάζεται να… πυροδοτήσει η ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Τύπο της γειτονικής χώρας, τα «καναρίνια» ήρθαν σε συμφωνία με τον «Ζιζού» για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, λίγες μέρες μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται στην «Sabah» οι δύο πλευρές δεν είχαν απλά κάποιες επαφές για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να προχωρήσουν περισσότερο, αλλά τελικά υπήρξε προφορική συμφωνία.

Ο 53χρονος προπονητής φέρεται να τα έχει βρει με τη διοίκηση της Φενέρμπαχτσε στα βασικά σημεία και απομένει πλέον η οριστική οικονομική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ούτως ώστε ο Γάλλος κόουτς να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία.

? FENERBAHÇE'DE ZIDANE BOMBASI!



Yaptığı transferle kadro değerini zirveye taşıyan yönetim, Zinedine Zidane ile ön anlaşma sağladı.



Maaş ve sözleşme detayları üzerinde görüşmeler tamamlandığında 53 yaşındaki teknik adam, Türkiye'ye gelecek.



? Uğur Çem / Sabah Spor ÖZEL pic.twitter.com/ttpkM3HEWU — Sabah Spor (@sabahspor) September 6, 2025

Ο Ζινεντίν Ζιντάν έχει προπονήσει σε δύο περιπτώσεις την Ρεάλ Μαδρίτης, όμως, μετά το 2021 όταν και αποχώρησε για δεύτερη φορά, δεν έχει επιστρέψει στους πάγκους, παρά την έντονη φημολογία που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα για τους πάγκους των Παρί Σεν Ζερμέν, Άρσεναλ και Εθνική Γαλλίας.

