Εθνική Ελλάδας: «Δεν έχουμε φόβο, είμαστε καλή ομάδα» - Όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς!

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα των ποδοσφαιριστών του στο ξεκίνημα του ταξιδιού με προορισμό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Σοβαρότητα, πολύ μεγάλη διάθεση, καλό ποδόσφαιρο και καλές συνεργασίες. Όλο αυτό προήλθε από τη σοβαρότητα που αντιμετωπίσαμε τον αντίπαλο», ανέφερε ο Γιοβάνοβιτς για την επιβλητική νίκη επί της Λευκορωσίας, ενώ αμέσως μετά έδωσε το σύνθημα για το επόμενο ματς, αυτό με τη Δανία την ερχόμενη Δευτέρα (08/09). «Είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς», τόνισε και συμπλήρωσε, λέγοντας ότι: «Θα μας χρειαστεί μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Για το ότι υπήρχε η εντύπωση ότι η Ελλάδα παίζει με αμυντικό στυλ, όμως τώρα αλλάζει. Τι έχει αλλάξει για την Εθνική:

«Αν χρειαστεί να αμυνθούμε, θα αμυνθούμε. Μόνο αν επιβληθεί ο αντίπαλος. Δεν είναι κακό να αμυνθείς, αν είναι καλύτερος ο αντίπαλος. Από την αρχή τονίσαμε ότι πρέπει να υιοθετήσουμε ένα στυλ παιχνιδιού που μας ταιριάζει, τη φιλοσοφία που θέλουμε να έχουμε με βάση τα προσόντα που έχουν οι παίκτες. Έχω ένα στυλ παιχνιδιού που εξυπηρετώ εδώ και αρκετά χρόνια. Νομίζω ότι το να θέλουμε να αγωνιστούμε σαν ομάδα που θέλει να είναι η κυρίαρχος, που θα ελέγξει το παιχνίδι.

Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά νομίζω ότι μας ταιριάζει και στον χαρακτήρα μας. Σαν αυτό που θέλουν να πρεσβεύουν. Έχουμε αρκετά μεγάλο ταλέντο, έχουν την ποιότητα και τη διάθεση να δείχνουν πράγματα μέσα στο γήπεδο. Είναι φανερό ότι ο τρόπος παιχνιδιού και οι απαιτήσεις που έχουν, παλεύουν για να ανταποκριθούν σε αυτά.

Είναι αρκετά ελεύθεροι στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθούν πολύ και τους ταιριάζει στη φιλοσοφία και στη σκέψη του παιχνιδιού όταν έχουμε κατοχή. Δεν θα είναι πάντα έτσι. Θα χρειαστεί να αμυνθούμε. Και σε αυτή την περίπτωση δείξαμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να το εκμεταλλευτούμε. Απλά να το κάνουμε μόνο».

Για το ισόπαλο παιχνίδι στην Κοπεγχάγη και αν έχει αβαντάζ:

«Δε νομίζω. Το πιο εύκολο παιχνίδι το είχαμε εμείς. Το 0-0 στη Δανία είναι ένα καλό αποτέλεσμα και για την Σκωτία. Επειδή η Δανία θεωρητικά είναι η πιο δυνατή ομάδα του γκρουπ, η Σκωτία είναι δυνατός αντίπαλος και έχει ένα έξτρα κίνητρο εναντίον μας. Θα παιχτούν μεταξύ των τριών ομάδων τα παιχνίδια ως προς την πρόκριση.

Δεν το σκέφτομαι. Και πριν ξεκινήσει η διαδικασία, επειδή είναι νωρίς να σκέφτομαι τι να γίνει βάση αποτελεσμάτων. Έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε παντού το αποτέλεσμα. Πρέπει να κοιτάξουμε τα παιχνίδια που έρχονται μπροστά μας. Είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς. Η νίκη θα ήταν το τέλειο ξεκίνημα».

Για το ότι έπαιξε κόντρα σε μια ομάδα χαμηλότερου επιπέδου και αν δεν τον εφησυχάζει αυτό:

«Ξέρετε που έχω παράπονο μόνο. Το ελληνικό κλασικό. Αν σας θυμίσω ότι η Ελλάδα πριν από 1.5 χρόνο ήταν στο ίδιο επίπεδο με τη Λευκορωσία. Θα σας πείραζε αν κάποιος έλεγε ότι η Ελλάδα ήταν χαμηλού επιπέδου;

Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όλα με σοβαρότητα Να σεβόμαστε τους αντιπάλους να σεβόμαστε και τον εαυτό μας. Στις εθνικές ομάδες παίζουν οι καλύτεροι παίκτες μιας χώρας. Το καλοκαίρι κερδίσαμε τη Σλοβακία στην Κρήτη σχετικά εύκολα κι αυτή νίκησε τη Γερμανία.

Με νοιάζει να προετοιμαστούμε καλύτερα. Είναι ένας πολύ σοβαρός αντίπαλος η Δανία, έχει παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου. Είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς. Δεν υπάρχουν όμως εύκολα παιχνίδια.

Θεωρώ ότι σαν ομάδα ήμασταν πιο υψηλού επιπέδου σε σχέση με τη Λευκορωσία. Φανταστείτε αν δεν νικούσαμε πόσο θα μας πλήγωνε αυτό το πράγμα. Κάναμε βήματα μπροστά, ανεβήκαμε στη League A του Nations League. Ακόμα δεν έχουμε πετύχει κάποιον μεγάλο στόχο. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί με σεβασμό στον αντίπαλο.

Εύκολο είναι να έχουμε έναν θαυμασμό σαν λαός που μας διακρίνει, όμως έχουμε δύο ημέρες να προετοιμαστούμε για ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν μπορώ να θεωρήσω χαμηλού επιπέδου τη Λευκορωσία. Εγώ ξέρω, όπως και οι παίκτες πόση ώρα περάσαμε αναλύοντας τον αντίπαλο, τη σημασία του παιχνιδιού.

Αν ήσασταν παρών μαζί μας θα πιστεύατε ότι παίζαμε με μια ομάδα πιο υψηλού επιπέδου από εμάς. Προετοιμαστήκαμε σοβαρά και θα κάνουμε το ίδιο και με τη Δανια. Δεν έχουμε φόβο απέναντί τους. Είμαστε καλή ομάδα, παίζουμε στην έδρα μας.

Αν θα θέλατε να προσθέσατε ένα στοιχείο από όσα αναφέρατε για τη Δανία: Θα μας χρειαστεί μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα. Υπήρχαν στιγμές που και σήμερα δεν αξίζει σχολιασμού μετά το 5-1.

Όμως επειδή προσπαθούμε να λειτουργήσουμε τέλεια, έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση. Ο αντίπαλος δεν το εκμεταλλεύτηκε, όμως υπήρχαν κενά όταν έγινε πάνω – κάτω το παιχνίδι. Υπήρχαν αρκετά κενά, μεγαλύτερες αποστάσεις από το φυσιολογικό.

Αυτό κόντρα στη Δανία που έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα θα μπορεί να μας κοστίσει».

