Λεβαδειακός – ΑΕΚ: «Κόκκινος συναγερμός, υπάρχουν παγίδες μπροστά μας» | Όσα δήλωσε ο Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης που έχει η ΑΕΚ με αντίπαλο τον Λεβαδειακό, για τη Super League.

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
Στην επανέναρξη του πρωταθλήματος οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μια απαιτητική έξοδο στη Λιβαδειά.

Ο Σέρβος τεχνικός της «Ένωσης» τόνισε ότι η αναμέτρηση κρύβει «παγίδες» κι ότι «έχουμε μπροστά μας κόκκινο συναγερμό γι’ αυτό το ματς». Επίσης, αναφέρθηκε και στον βαθμό ετοιμότητας που οι Μάρκο Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο.

Το Λεβαδειακός – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (13/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη NOVA:

Για το διάστημα της διακοπής: «Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχαμε 8 επίσημους αγώνες, ενώ στη διακοπή είχαμε ένα φιλικό εδώ με τον ΠΑΣ Γιάννινα, μια ιστορική ομάδα που φιλοξενήσαμε στο προπονητικό μας κέντρο όπου παίξαμε δύο 35λεπτα. Με τους διαθέσιμους παίκτες μας φυσικά, γιατί έλειπαν 10 διεθνείς, ενώ είχαμε και κάποιους τραυματίες. Απουσίαζε περισσότερη από τη μισή ομάδα μας, εκμεταλλεύτηκα αυτή την ευκαιρία και έφερα κάποιους νεαρούς παίκτες για να τους «τσεκάρω», κάποια ταλαντούχα παιδιά για το μέλλον του συλλόγου, έπαιξαν επίσης κάποια λεπτά σ’ αυτό το φιλικό, είναι κάτι που θα συνεχίσουμε να κάνουμε στο μέλλον, αλλά σίγουρα είναι πάντα δύσκολο, στο διάστημα της διακοπής των εθνικών είναι πάντα δύσκολο, διότι μένεις με 10-12 επαγγελματίες παίκτες, είναι πολλοί που δεν βρίσκονται εδώ, κάποιοι όπως ο Πινέδα και ο Πιερό κάνουν μεγάλα ταξίδια στη Νότια Αμερική, κάποιοι άλλοι πηγαίνουν στην Αφρική, όπως ο Κοϊτά και άλλοι, ο Ζίνι, πολλοί επίσης σε διάφορα μέρη στην Ευρώπη. Κάποιοι επιστρέφουν με καλή διάθεση, κάποιοι άλλοι όχι, αλλά το σημαντικό είναι ότι όλοι επέστρεψαν υγιείς. Αυτό είναι το σημαντικότερο για εμένα αυτή την περίοδο, έχω στη διάθεσή μου δύο ημέρες για να προετοιμάσω το παιχνίδι, ένα ιδιαίτερο ματς, μετά από διακοπή παίζουμε εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό, που είναι σε καλή φόρμα, είναι καλή ομάδα, με έναν καλό προπονητή, έχουμε μπροστά μας κόκκινο συναγερμό γι’ αυτό το ματς κατά την άποψή μου. Υπάρχουν παγίδες μπροστά μας, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να τα καταφέρουμε».

Για τον Λεβαδειακό: «Έχω δει πολλούς αγώνες τους, τόσο από την προετοιμασία, όσο και με την Κηφισιά που είδα από την τηλεόραση, επέστρεψαν από 0-2, κερδίζοντας 3-2 τον αγώνα, επίσης κόντρα στον Παναθηναϊκό κατάφεραν να επιστρέψουν στα τελευταία λεπτά και να πάρουν έναν βαθμό, αυτό δείχνει ότι έχουν καλή νοοτροπία, όχι μόνο ποιότητα σαν ομάδα. Για μένα αυτή τη σεζόν είναι μεταξύ των ομάδων που διαθέτουν ποιότητα, διαθέτουν πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα, παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, παίζουν με ένταση και όλα αυτά για εμάς όπως είπα είναι κόκκινος συναγερμός. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και συγκεντρωμένοι ν’ αρχίσουμε αυτή τη νέα σειρά αγώνων με καλό τρόπο, όπως είπα, είμαι προπονητής 25 χρόνια και είναι πάντα πολύ δύσκολα μετά από διακοπή πρωταθλήματος για εθνικές ομάδες».

Για την ετοιμότητα του Γκρούγιτς: «Η κατάσταση του Γκρούγιτς είναι καλή, αυτή που πρέπει… Όπως και η κατάσταση του Ζοάο Μάριο που ήρθε προσφάτως, έπαιζε μέχρι πρότινος. Ο Μάρκο είναι από τραυματισμό αλλά ακολούθησε όλη την προετοιμασία της ομάδας του, βήμα-βήμα θα ενσωματωθεί στην ομάδα μας γιατί δεν είναι μόνο η φυσική κατάσταση που παίζει ρόλο, αλλά και η τακτική, να «δεθεί» με τα υπόλοιπα παιδιά, όπως επίσης και άλλα πράγματα που έχουν σημασία. Θυμηθείτε όταν ήρθε ο Γιόβιτς, μπήκε σιγά σιγά στην ομάδα, το ίδιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και με τα άλλα δύο παιδιά. Πιστεύω όμως και οι δύο είναι σε καλή κατάσταση, έρχονται αμφότεροι από ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, έχουν μεγάλη ποιότητα και οι δύο όχι μόνο από ποδοσφαιρικής άποψης, αλλά και σαν προσωπικότητες. Είναι έξυπνα παιδιά, αντιλαμβάνονται το παιχνίδι, διακρίνονται από επαγγελματισμό και καλή νοοτροπία. Δεν είναι σούπερ σταρς που θα ντριμπλάρουν ένας εναντίον πέντε, αλλά καταλαβαίνουν απόλυτα το παιχνίδι και επίσης μπορούν να κάνουν καλύτερους τους συμπαίκτες τους».

Για τον Ζοάο Μάριο: «Είμαι χαρούμενος που ο Ζοάο Μάριο είναι μαζί μας, ότι είπα για τον Γκρούγιτς, ισχύει και για τον Ζοάο με τη μόνη διαφορά ότι ο Μάρκο είναι Σέρβος αλλά ποτέ δεν τον είχα υπό την καθοδήγησή μου. Τον Ζοάο τον είχα πριν 5-6 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, κατά τη διάρκεια του Champions League με την Λοκομοτίβ Μόσχας, τον είχαμε πάρει δανεικό από την Ίντερ, ήταν εκπληκτικός εκείνη την περίοδο, διατηρήσαμε επαφή, έχουμε πολύ καλή σχέση και όπως είπα είναι ένας παίκτης που αντιλαμβάνεται το παιχνίδι, είναι πολύ καλό για την ομάδα, είναι παίκτης που δεν παίζει ποδόσφαιρο για τον εαυτό του, αλλά για την ομάδα του και αυτό βοηθάει τους συμπαίκτες του να βελτιωθούν. Περιμένω απ’ αυτόν να κάνει το ίδιο και στην ΑΕΚ αυτή τη σεζόν. Επίσης πρέπει να πω ότι ήταν μια συμφέρουσα συμφωνία για εμάς».

Για την αποχώρηση του Μαρσιάλ: «O Μαρσιάλ αποχώρησε από την ομάδα, στην οποία έμεινε για μία σεζόν, πρόσφερε κάποια πράγματα στο κλαμπ, όλοι τον ευχαρίστησαν, έχει μπροστά του μια νέα πρόκληση στο Μεξικό, φεύγει με καλές αναμνήσεις, πριν 2-3 μέρες εδώ συμμετείχε στο φιλικό με τον ΠΑΣ Γιάννινα και έκανε πολύ καλό ματς. Πλέον όμως ο Μαρσιάλ δεν συνεχίζει στην ΑΕΚ και όλοι μας κοιτάζουμε στο μέλλον».

